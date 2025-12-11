Агент Уильямса: «Нашел вариант обмена в топ-клуб Запада, но окончательное решение будет за ЦСКА. Сделка состоится в ближайшее время»
Агент Уильямса: подтверждаю новость об обмене Колби из ЦСКА.
Агент Андрей Матвеев, представляющий интересы канадского защитника ЦСКА Колби Уильямса, отреагировал на информацию о возможном обмене игрока.
В нынешнем сезоне в активе защитника 24 матча в регулярном чемпионате и 3 (1+2) очка при показателе полезности «плюс 3».
«Подтверждаю новость об обмене Уильямса из ЦСКА. В ближайшее время сделка состоится.
Для нас это событие стало неожиданным, поскольку Колби является третьим защитником команды по показателю полезности. Очевидно, что Колби сильно расстроен этой новостью.
Я со своей стороны нашел вариант обмена в топ-клуб Западной конференции, однако окончательное решение будет за ЦСКА», – сказал Матвеев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости