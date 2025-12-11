Зислис о Рише в штабе «Авангарда»: «Его звали в Омск еще в межсезонье. Тогда речь шла о каком-то важном посте, связанном с академией и развитием молодежи»

Михаил Зислис: Рафаэля Рише звали в Омск еще в межсезонье.

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис высказался о том, что Рафаэль Рише вошел в тренерский штаб «Авангарда».

Сегодня клуб сообщил о подписании договора с канадским тренером, который ранее работал в «Тракторе».

«За полтора года работы в «Тракторе» Рафаэль Рише заслужил очень хорошие отзывы, поэтому его приход в «Авангард» смотрится как явное усиление тренерского штаба.

Канадец засомневался, стоит ли ему оставаться в Челябинске после отъезда Бенуа Гру. Можно было предположить, что он сам тоже возьмет паузу. Но, видимо, от предложения из Омска сложно отказаться. Туда его звали еще в межсезонье. Правда, тогда речь шла о каком-то важном посте, связанном с академией и развитием молодежи.

Насколько велики будут полномочия Рише в новой команде – отдельный вопрос. С ним разберутся на месте. В «Тракторе» молодой специалист был по сути мозговым центром, делая много важной работы. В теории Рише должен разнообразить действия омской команды в нападении, где она пока играет слишком однообразно и прямолинейно», – написал Зислис.