Фазель о турнире сборных НХЛ: «Не могу назвать это шагом в правильном направлении. Это неполноценный Кубок мира»

Рене Фазель оценил возможность создания международного турнира.

– НХЛ хочет провести Кубок мира в феврале 2025 года, сделав европейский турнир четырех сборных: Канада, США, Швеция, Финляндия. Как вам эта идея?

– Только четыре сборные? Не будет чехов? Без России?

– Сейчас нельзя сделать более широкий состав участников, потому что те же финны и шведы не хотят играть в турнире, где выступает сборная России.

– Ну что ж, любая идея имеет право на существование. Но вряд ли такой турнир следует называть Кубком мира.

Потому что там играют только четыре сборные. Почему без чехов, например? Это сильная хоккейная держава, прекрасная страна.

То же самое замечу о России, даже в большей степени.

А что тут скажешь? Если НХЛ хочет запустить такой турнир, то лига это сделает. Я не вовлечен в переговоры, не знаю планы организаторов.

И вряд ли об этом знают европейские федерации, потому что соревнование проходит под эгидой НХЛ.

А с моей личной точки зрения, не могу назвать это шагом в правильном направлении. Это неполноценный Кубок мира, – сказал бывший президент ИИХФ Рене Фазель.

НХЛ готовит турнир сборных, у которого нет названия. Россия – мимо