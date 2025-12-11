«Сочи» обменяет Тянулина в «Ладу» на Башкирова (Артур Хайруллин)
«Сочи» обменяет Артура Тянулина в «Ладу» на Данила Башкирова.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Сочи» меняет нападающего Артура Тянулина в «Ладу» на Данила Башкирова», – написал Хайруллин.
Нападающий Тянулин набрал 18 (4+14) очков в 26 играх сезона.
В активе форварда Башкирова 5 (1+4) баллов в 20 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
