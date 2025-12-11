Виноградов о кумирах: «Дацюк очень нравился. То, как он играл... Волшебник, что тут сказать. Сейчас нравятся Макдэвид, Маккиннон»

Хоккеист «Торпедо» Егор Виноградов рассказал о своих кумирах.

– Были ли у вас кумиры в детстве?

– Мне очень нравился Павел Дацюк . То, как он обыгрывал, как он играл... Волшебник, что тут сказать. Тогда, конечно, за всеми звездами следишь.

Сейчас нравятся Коннор Макдэвид , Нэтан Маккиннон. Когда включаешь вечером дома обзор НХЛ , смотришь, подмечаешь, как звезды разыгрывают моменты, – сказал Виноградов.