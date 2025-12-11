Виноградов о кумирах: «Дацюк очень нравился. То, как он играл... Волшебник, что тут сказать. Сейчас нравятся Макдэвид, Маккиннон»
Хоккеист «Торпедо» Егор Виноградов рассказал о своих кумирах.
– Были ли у вас кумиры в детстве?
– Мне очень нравился Павел Дацюк. То, как он обыгрывал, как он играл... Волшебник, что тут сказать. Тогда, конечно, за всеми звездами следишь.
Сейчас нравятся Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон. Когда включаешь вечером дома обзор НХЛ, смотришь, подмечаешь, как звезды разыгрывают моменты, – сказал Виноградов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
