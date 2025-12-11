Ротенберг о встрече с продюсером Стивеном Мао: «Он говорил, что путь к «Оскару» занял годы – это труд, терпение. Я поделился нашим опытом: путь к олимпийскому золоту – огромная работа»

Роман Ротенберг встретился с продюсером Стивеном Мао.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о встрече с продюсером Стивеном Мао.

«Сегодня встретился со Стивеном Мао – американским продюсером, актером и обладателем премии «Оскар» за фильм «Кожа». Очень интересный, глубокий разговор с человеком, который знает, что такое путь к вершине.

Обсудили, что объединяет успех в искусстве и в спорте. Стивен говорил о том, что путь к «Оскару» занял годы – это труд, терпение и доверие людям, с которыми он шел к цели. Я поделился нашим опытом: путь к олимпийскому золоту – это огромная работа, строгая дисциплина и вера друг в друга внутри штаба и сборной.

После диалога стало еще яснее, что путь к самым большим наградам – будь то кино или спорт – во многом одинаковый: характер, командная работа и ежедневное стремление становиться лучше

Такие встречи, безусловно, вдохновляют. Вперед и вверх! 🇷🇺», – написал Ротенберг.

