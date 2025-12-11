Ротенберг подарил Стивену Сигалу клюшку. Тренер «России 25» встретился с актером в ресторане в Новосибирске

Роман Ротенберг подарил актеру Стивену Сигалу клюшку.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг подарил клюшку Стивену Сигалу.

Тренер встретился с актером в ресторане в Новосибирске.

С 11 по 14 декабря в городе пройдет Кубок Первого канала.

Ротенберг встретился со Стивеном Сигалом в Новосибирске: «Поговорили о том, как важно передавать детям правильные ценности. Надеюсь, он почувствует энергетику российского хоккея»