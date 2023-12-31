Третьяк о новой Суперсерии: «Лучшие канадцы против лучших россиян – я хотел это сделать, встречался с премьером Канады, большими хоккейными людьми. Идею приветствовали все, кроме НХЛ»

Владислав Третьяк рассказал, что помешало провести Суперсерию Россия – Канада.

- Реально ли провести новую Суперсерию между Канадой и Россией?

– Я хотел это сделать, когда мы готовились отмечать юбилей Суперсерии‑72. Мы же думали снова провести четыре матча в , четыре – в Москве. Я приезжал в Канаду, встречался с премьер‑министром страны, с большими хоккейными людьми.

Идею приветствовали все, кроме НХЛ. Лига ответила, что сейчас это уже не очень актуально. Лучшие игроки и так выступают в НХЛ. У нас играет много финнов, шведов, чехов. Они скажут: «Почему Россия с Канадой устроили Суперсерию, а мы остались в стороне?»

В итоге НХЛ предложила провести Кубок мира, в котором будут участвовать все большие хоккейные страны. Мы только в 2007 году сыграли Суперсерию на молодежном уровне, когда еще открывали дворец в Уфе. Тогда канадцы привезли очень интересный состав.

Но мы хотели сыграть Суперсерию со всеми сильнейшими. Лучшие канадцы против лучших россиян. Однако НХЛ не захотела этого делать, – сказал президент Федерации хоккея России.