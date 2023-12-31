Третьяк о новой Суперсерии: «Лучшие канадцы против лучших россиян – я хотел это сделать, встречался с премьером Канады, большими хоккейными людьми. Идею приветствовали все, кроме НХЛ»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ суперсерия Кубок мира Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк рассказал, что помешало провести Суперсерию Россия – Канада.

- Реально ли провести новую Суперсерию между Канадой и Россией?

– Я хотел это сделать, когда мы готовились отмечать юбилей Суперсерии‑72. Мы же думали снова провести четыре матча в Канаде, четыре – в Москве. Я приезжал в Канаду, встречался с премьер‑министром страны, с большими хоккейными людьми.

Идею приветствовали все, кроме НХЛ. Лига ответила, что сейчас это уже не очень актуально. Лучшие игроки и так выступают в НХЛ. У нас играет много финнов, шведов, чехов. Они скажут: «Почему Россия с Канадой устроили Суперсерию, а мы остались в стороне?»

В итоге НХЛ предложила провести Кубок мира, в котором будут участвовать все большие хоккейные страны. Мы только в 2007 году сыграли Суперсерию на молодежном уровне, когда еще открывали дворец в Уфе. Тогда канадцы привезли очень интересный состав.

Но мы хотели сыграть Суперсерию со всеми сильнейшими. Лучшие канадцы против лучших россиян. Однако НХЛ не захотела этого делать, – сказал президент Федерации хоккея России.

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7 комментариев
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В целом аргументация НХЛ понятна.
Сейчас актуальней Кубок мира среди топ-6.
Был актуальней…
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Зато - можно теперь годами рассказывать, как бы мы вынесли Канадцев
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И со злости Владислав построил ещё 650 катков
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Кроме НХЛ. В этом случае НХЛ главная сила. "Так пистолет, Володя, перевесит сто тысяч других улик." (с)
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Канадцам неинтересно играть с криворукими дровосека и Третьяка.
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Ответ vzi
В целом аргументация НХЛ понятна. Сейчас актуальней Кубок мира среди топ-6. Был актуальней…
Чехи уже далеко отстали. Всего 4 дефа в лиге.
+1
-1
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Ответ kazbek.sultanbek
Чехи уже далеко отстали. Всего 4 дефа в лиге.
Тоже верно
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