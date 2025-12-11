Гендиректор «Салавата» об усилении: «Нам нужны бомбардиры, ищем центрального и крайнего. Ближе к дедлайну какие-то шаги совершим, наверное»

Гендиректор «Салавата» высказался о возможном усилении клуба.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что клуб ищет центра и крайнего нападающего.

«Салават Юлаев » набрал 31 очко в 34 матчах и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.

– Стоит ли ждать усиления до дедлайна?

– Действительно, есть вопросы спортивного характера, которые мы должны решить, я имею в виду усиление команды. Сейчас в отличие от предыдущих лет, приходится внимательно относиться к турнирной таблице и каждой встрече. Потому что со временем и игр, и вариантов становится все меньше.

Это избитая фраза, но стоит признать, что для нас плей-офф уже идет.

– Есть ли конкретные позиции, которые хотите усилить в первую очередь?

– Конечно, мы находимся в постоянном поиске, и ближе к дедлайну, наверное, какие-то шаги совершим. Нам нужны бомбардиры.

Ищем одного центрального и одного крайнего. Потому что, учитывая прошлый плей-офф, когда основные игроки получили травмы и нам пришлось поднимать игроков из «Толпара» и «Тороса», теперь есть возможность подстраховаться перед плей-офф, – сказал Баширов.