Гендиректор «Салавата» об усилении: «Нам нужны бомбардиры, ищем центрального и крайнего. Ближе к дедлайну какие-то шаги совершим, наверное»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что клуб ищет центра и крайнего нападающего.
«Салават Юлаев» набрал 31 очко в 34 матчах и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.
– Стоит ли ждать усиления до дедлайна?
– Действительно, есть вопросы спортивного характера, которые мы должны решить, я имею в виду усиление команды. Сейчас в отличие от предыдущих лет, приходится внимательно относиться к турнирной таблице и каждой встрече. Потому что со временем и игр, и вариантов становится все меньше.
Это избитая фраза, но стоит признать, что для нас плей-офф уже идет.
– Есть ли конкретные позиции, которые хотите усилить в первую очередь?
– Конечно, мы находимся в постоянном поиске, и ближе к дедлайну, наверное, какие-то шаги совершим. Нам нужны бомбардиры.
Ищем одного центрального и одного крайнего. Потому что, учитывая прошлый плей-офф, когда основные игроки получили травмы и нам пришлось поднимать игроков из «Толпара» и «Тороса», теперь есть возможность подстраховаться перед плей-офф, – сказал Баширов.