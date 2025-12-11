  • Спортс
Сопин о Рише в штабе «Авангарда»: «Заинтересованность Ги Буше – один из ключевых моментов. Работа Рафаэля в «Тракторе» была высоко оценена экспертами»

Алексей Сопин высказался о переходе Рафаэля Рише в «Авангард».

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал вхождение Рафаэля Рише в тренерский штаб команды.

Клуб сообщил о подписании договора с канадским тренером, который ранее работал в «Тракторе».

«Рады приветствовать в нашем штабе канадского специалиста. Несмотря на весьма молодой возраст, Рафаэль уже достаточно известен в нашей лиге.

В прошлом сезоне его работа в штабе челябинского клуба была по праву высоко оценена экспертами. После того, как он стал доступен для предложений, мы быстро смогли договориться о контракте.

Конечно, одним из ключевых моментов стала заинтересованность Ги Буше в приглашении Рафаэля Рише. Тренер уже в Омске и в ближайшие дни начнет свою работу с командой», – сказал Алексей Сопин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Авангарда»
