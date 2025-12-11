Гендиректор «Сибири»: «Матч звезд, Кубок Будущего, любительские турниры – все это прошло в Новосибирске за год. В этом огромная заслуга губернатора»

Гендиректор «Сибири» высказался о Кубке Первого канала в Новосибирске.

– В Новосибирске пройдет Кубок Первого канала. Рады тому, что ваш родной город в последнее время стал площадкой для статусных матчей?

– Вы знаете, мы это постоянно обсуждаем. Матч звезд КХЛ , Кубок Будущего , множество любительских турниров – все это за последний год прошло в Новосибирске. В этом есть огромная заслуга нашего губернатора Андрея Александровича Травникова. Он уделяет огромное внимание не только профессиональному, но и любительскому хоккею.

Мы всегда готовы принять любые соревнования, у нас классная арена. Болельщики всегда нас поддерживают, для них это настоящий праздник.

Будем рады увидеть у себя сборную России. Не в каждом городе есть такая возможность. Думаю, у нас будет полная арена, и после этого дети пойдут заниматься хоккеем, – сказал Крутохвостов.