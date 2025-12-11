Отец Василевского: «Овечкин – суперигрок, бросок у него сумасшедший! Он человек мира, за руку здоровался с нашим президентом и с главой США»

Отец Василевского высказался о броске Александра Овечкина.

Андрей Василевский-старший, отец вратаря «Тампы » Андрея Василевского, высказался о броске форварда «Вашингтона » Александра Овечкина .

– Что Андрей рассказывает о броске Овечкина? Как ему удается столько забивать практически с одной точки?

– Овечкин – суперигрок. Вы не забывайте он пережил два длительных локаута. Если бы не эти локауты, он бы давным-давно набрал тысячу голов и обошел бы всех. Еще фактор настроя и мотивации. А бросок какой у него сумасшедший!

Андрюха сам говорит: «Я вижу, куда летит шайба. Тяну руку, а она там уже, все». Шайба у него летит быстрее, чем успевает увидеть вратарь.

Любой вратарь не сам полет шайбы анализирует, а положение клюшки. Когда клюшка касается шайбы, то уже на 50% вратарь определяет – верхом или низом полетит. Потом уже идет – в сторону ловушки, блина или с ходу. На чем как раз специализируется Александр Михайлович.

Он человечище – за руку здоровался с нашим президентом и с президентом США. Он человек мира, заслужил, – сказал Василевский-старший в интервью Спортсу” .

