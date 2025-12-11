  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Отец Василевского: «Овечкин – суперигрок, бросок у него сумасшедший! Он человек мира, за руку здоровался с нашим президентом и с главой США»
5

Отец Василевского: «Овечкин – суперигрок, бросок у него сумасшедший! Он человек мира, за руку здоровался с нашим президентом и с главой США»

Отец Василевского высказался о броске Александра Овечкина.

Андрей Василевский-старший, отец вратаря «Тампы» Андрея Василевского, высказался о броске форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

– Что Андрей рассказывает о броске Овечкина? Как ему удается столько забивать практически с одной точки?

– Овечкин – суперигрок. Вы не забывайте он пережил два длительных локаута. Если бы не эти локауты, он бы давным-давно набрал тысячу голов и обошел бы всех. Еще фактор настроя и мотивации. А бросок какой у него сумасшедший!

Андрюха сам говорит: «Я вижу, куда летит шайба. Тяну руку, а она там уже, все». Шайба у него летит быстрее, чем успевает увидеть вратарь.

Любой вратарь не сам полет шайбы анализирует, а положение клюшки. Когда клюшка касается шайбы, то уже на 50% вратарь определяет – верхом или низом полетит. Потом уже идет – в сторону ловушки, блина или с ходу. На чем как раз специализируется Александр Михайлович.

Он человечище – за руку здоровался с нашим президентом и с президентом США. Он человек мира, заслужил, – сказал Василевский-старший в интервью Спортсу”.

«Дам слабину – за мной 20 таких Василевских». Он воспитал двух сыновей, один из них – лучший вратарь мира

Опубликовала: Екатерина Подгорная
logoАндрей Василевский
logoТампа-Бэй
Политика
logoАлександр Овечкин
logoВладимир Путин
logoДональд Трамп
logoНХЛ
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Тампа» поместила Василевского в список травмированных. Он пропустит минимум 2 матча
8 декабря, 17:11
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
8 декабря, 16:30
Кучеров и Василевский пропустят матч с «Айлендерс» из-за травм. Хедман сыграет впервые с 9 ноября
6 декабря, 17:29
Главные новости
Лепс пригласил на матч «России 25» с Казахстаном на Кубке Первого канала: «Это большой хоккей. Желаем нашей сборной удачи и победы»
13 минут назад
Ротенберг об Аймурзине в «России 25»: «Всех великих игроков привлекаем к сборной. По таланту к Данилу нет вопросов, он может стать одним из лучших в мире»
29 минут назад
НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Анахайм», «Питтсбург» против «Сан-Хосе», «Айлендерс» сыграют с «Тампой», «Вашингтон» в гостях у «Виннипега»
сегодня, 16:05
Морозов об идее Третьяка пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала: «В НХЛ во время сезона никто не будет разговаривать об этом»
сегодня, 16:01
11 650 зрителей посетили матч «России 25» с Беларусью на Кубке Первого канала в Новосибирске
сегодня, 15:39
Ротенберг о 3:1 с Беларусью: «Непростая игра с сильным соперником. Посмотрите, на каком месте минское «Динамо» в КХЛ. У них та же тактика, тренерский штаб»
сегодня, 15:31
«Ак Барс» сыграет с «Салаватом» в Абу-Даби 28 января (Алексей Шевченко)
сегодня, 15:15
Губерниев назвал Овечкина спортсменом года в России: «Александр – лицо российского спорта за границей. У нас много героев, но его рекорд стоит особняком»
сегодня, 15:00
Ротенберг после 3:1 с Беларусью: «Я встретился с Сигалом – это мой детский кумир. Помню, смотрел с отцом его фильмы в маленькой квартире в Ленинграде»
сегодня, 14:55
Владислав Третьяк: «Хотелось бы, чтобы Финляндия, Швеция, США и Канада вернулись к матчам с нами. Есть такие мечты, будем работать»
сегодня, 14:49
Ко всем новостям
Последние новости
Третьяк о 3:1 «России 25» с Беларусью: «Белорусский хоккей движется вперед, команды прогрессируют. Болельщикам всегда интересны матчи между нашими сборными»
47 минут назад
Директор «Металлурга» против Fan ID: «Для КХЛ это лишнее. Хоккейные болельщики поспокойнее, чем футбольные, у нас глобальных инцидентов на трибунах не было»
сегодня, 16:15
Мозякин о сравнениях с Ткачевым: «Он больше распасовщик, наверное. Я в конце карьеры забивал больше. По видению площадки и катанию есть сходство»
сегодня, 15:50
Сурин о 3:1 с Беларусью: «Встречи с ними стали принципиальными для меня. Ждал непростую игру, так и получилось – от ножа»
сегодня, 14:41
Директор «Металлурга» о драфте в КХЛ: «Вопрос не на один год. Некоторые клубы готовят игроков с малых лет, вкладывают в них деньги. Они захотят, чтобы их интересы учитывались»
сегодня, 14:15
Кицын стал лучшим снайпером в истории ВХЛ – 214 шайб. Он повторил рекорд Ердакова
сегодня, 13:33
Губерниев о Мозякине в Зале славы отечественного хоккея: «Награда абсолютно по работе, как говорили на Руси. Великий мастер нашего хоккея»
сегодня, 13:03
Губернатор Новосибирской области о штабе Люзенкова в «Сибири»: «Все будет зависеть от игры и результата. Ведем разные переговоры, не теряем время»
сегодня, 11:53
Хорват пропустит 1-3 недели из-за травмы нижней части тела. Форвард «Айлендерс» – лучший бомбардир клуба с 19+12 за 32 игры в сезоне
сегодня, 10:49
«Каролина» продлила контракт с Нюстремом на 4 года и 1,225 млн долларов за сезон. 24-летний защитник проводит 1-й сезон в НХЛ
сегодня, 10:15