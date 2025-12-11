  • Спортс
  • Гендиректор «Салавата» о Жаровском: «Если он будет готов уехать в НХЛ через год – отпустим. Мы не ставим препятствия молодым ребятам»
5

Гендиректор «Салавата» о Жаровском: «Если он будет готов уехать в НХЛ через год – отпустим. Мы не ставим препятствия молодым ребятам»

Гендиректор «Салавата» о Жаровском: если будет готов уехать в НХЛ через год – отпустим.

Генеральный директор «Салават Юлаева» Ринат Баширов высказался о будущем Александра Жаровского.

18-летний нападающий набрал 23 (8+15) очка в 26 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

В 2025 году Жаровский был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ под 34-м общим номером.

– Одной из главных звезд лиги становится Александр Жаровский. У вас есть понимание, что «Салавату» удастся сохранить на него права и ни один топ-клуб не сможет перекупить контракт форварда?

– Конечно, все в мире возможно, но вариант, при котором кто-то заставил бы нас от него освободиться, мы для себя исключаем.

А через год, если он будет готов уехать в НХЛ – отпустим. Тут никаких проблем нет, мы не ставим препятствия молодым ребятам, – сказал Баширов. 

Жаровский о «Монреале»: «У нас есть контакт. Спрашивают, если что нужно по форме, как я сыграл»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
