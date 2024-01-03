Тимкин о матче в стилистике «Гарри Поттера», ставшем 800-м для него в КХЛ: «Атмосфера шикарная, новогодняя. Здорово все придумали, мы в мантиях вышли»
Форвард «Салавата» Евгений Тимкин прокомментировал победу над «Авангардом» (4:2).
Уфимская команда взяла верх над соперниками из Омска в игре, прошедшей в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Тимкин провел свой 800-й матч в лиге.
– Сегодня старался играть как молодой, как будто это мой первый матч (смеется). Такая же была напористость на ворота, азарт. Когда был помоложе, было легче бегать, а сейчас все тяжелее и тяжелее (улыбается).
– Ставите цель в 1000 матчей в КХЛ?
– Конечно, на этом нельзя останавливаться, хочется сыграть как можно больше и догнать Евгения Бирюкова.
– Как вам атмосфера матча в стиле «Гарри Поттера»?
– Атмосфера шикарная, новогодняя. Здорово все придумали, мы вышли перед матчем в мантиях. Все классно.
– Три самых запоминающихся матча в КХЛ для вас?
– Два финала Кубка Гагарина и сегодняшний матч, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».