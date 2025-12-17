Кирилл Капризов забросил 21-ю шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном».

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона » (5:0).

На счету 28-летнего россиянина стало 38 (21+17) очков в 34 играх при полезности «+1».

Он идет на чистом 3-м месте в гонке снайперов лиги , уступая только форвардам Нэтану Маккиннону («Колорадо», 26 шайб в 33 играх) и Моргану Гики («Бостон», 24 в 34).

Сегодня Капризов (18:15, нейтральная полезность) реализовал 1 из 4 бросков в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 1:1.