Буше о поражении: «Салават» владел шайбой почти весь матч. «Авангард» играет не так, как может – просто гоняемся за шайбой»

Рид Буше высказался о поражении от «Салавата Юлаева».

«Авангард» уступил со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Не сказал бы, что это худший наш матч, но он точно не был лучшим.

Вообще, такое ощущение, что в последних играх мы просто гоняемся за шайбой и пытаемся ей завладеть, а так очень сложно выигрывать.

Не знаю, чем именно это можно объяснить, но однозначно, мы играем сейчас не так, как можем. Здесь нужно, вероятно, бросить взгляд со стороны, и есть определенные вещи, которые нужно изменить.

«Салават» почти весь матч владел шайбой, а невозможно выиграть, когда шайба у противника. Они на большой скорости атаковали наши ворота, а нам просто нечем было ответить.

– Как играется в тройке с Жафяровым?

– Дамир – прекрасный игрок, один из топовых в КХЛ, но пока я бы не сказал, что есть та «химия», которая у нас со Спунером есть с Ткачевым.

Все-таки мы уже несколько лет играем вместе с Владимиром, и ждем, когда он вернется в состав», – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.