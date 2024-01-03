Козлов о 4:2 с «Авангардом»: «Сказать, что это максимум и пик формы «Салавата», – думаю, еще нет»

Главный тренер «Салавата» прокомментировал победу над «Авангардом».

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ завершился со счетом 4:2 в пользу уфимской команды. дал комментарии после победы.

– С нашей стороны хороший целостный матч, отличное движение и контроль шайбы. Играли в свой хоккей, хорошо играли в обороне, держали шайбу.

– Можно ли сказать, что команда сейчас находится в оптимальной форме?

– Согласен, ребята играют уверенно и хорошо. Сказать, что это наш максимум и пик формы, – думаю, еще нет. Есть моменты, где мы можем добавить. Нет предела совершенству.

– После четвертого гола вы прижали « » в их зоне. Это реакция на предыдущие две шайбы?

– Хорошо, что забил третий гол, после этого мы забрали инициативу обратно себе. Ребята играли на команду, мы провели правильную смену.

– В матче с «Ак Барсом» показалось, что, возможно, команда подустала, а сегодня этого не было заметно. Как удалось так подготовиться?

– В принципе, не было времени подготовиться, были новогодние праздники, ребята зарядились правильными эмоциями дома. Я бы не сказал, что в Казани мы были подуставшие или медленные.

– У Тимкина 800-й матч. Что можете сказать про его игру?

– Уважаемый хоккеист, он пользуется авторитетом внутри команды и у соперника. Плюс рад за , что он провел юбилейный матч дома, в Омске, где он начинал, при своих родителях.

– Как Ивану Дроздову удается так стабильно забивать?

– Думаю, такой вопрос надо задать самому Ивану. Поиграв за сборную, всегда возвращаешься в команду на эмоциональном подъеме, – ответил главный тренер « » Виктор Козлов.