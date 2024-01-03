Козлов о 4:2 с «Авангардом»: «Сказать, что это максимум и пик формы «Салавата», – думаю, еще нет»

Теги Авангард Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Евгений Тимкин Иван Дроздов Саша Хмелевски Хоккей

Главный тренер «Салавата» прокомментировал победу над «Авангардом».

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ завершился со счетом 4:2 в пользу уфимской команды. Виктор Козлов дал комментарии после победы.

– С нашей стороны хороший целостный матч, отличное движение и контроль шайбы. Играли в свой хоккей, хорошо играли в обороне, держали шайбу.

– Можно ли сказать, что команда сейчас находится в оптимальной форме?

– Согласен, ребята играют уверенно и хорошо. Сказать, что это наш максимум и пик формы, – думаю, еще нет. Есть моменты, где мы можем добавить. Нет предела совершенству.

– После четвертого гола вы прижали «Авангард» в их зоне. Это реакция на предыдущие две шайбы?

– Хорошо, что Хмелевски забил третий гол, после этого мы забрали инициативу обратно себе. Ребята играли на команду, мы провели правильную смену.

– В матче с «Ак Барсом» показалось, что, возможно, команда подустала, а сегодня этого не было заметно. Как удалось так подготовиться?

– В принципе, не было времени подготовиться, были новогодние праздники, ребята зарядились правильными эмоциями дома. Я бы не сказал, что в Казани мы были подуставшие или медленные.

– У Тимкина 800-й матч. Что можете сказать про его игру?

– Уважаемый хоккеист, он пользуется авторитетом внутри команды и у соперника. Плюс рад за Евгения, что он провел юбилейный матч дома, в Омске, где он начинал, при своих родителях.

– Как Ивану Дроздову удается так стабильно забивать?

– Думаю, такой вопрос надо задать самому Ивану. Поиграв за сборную, всегда возвращаешься в команду на эмоциональном подъеме, – ответил главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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5 комментариев
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Козлов молодец, СЮ был командой одного звена и Лямса замардовывал легов, теперь у нас каждое звено может забить и это здорово. Так, что думаю мы ещё пошумим.))))
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Хотелось бы всегда видеть такую игру , уверенную без откатов и в обороне.
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А где Хартли?)))
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Спасибо всем ребятам, очень порадовали отличным скоростным хоккем. Если команда не будет останавливаться на достигнутом у нас есть шанс, думаю сейчас даже скептики успокоились. Тимыча с 800 матчем, я да и думаю очень многие держим за него кулачки, он реально начал прибавлять в игре, молодец очень позитивный человек. С хорошей игрой и победой всех!
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