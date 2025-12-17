Задоров против «Юты»: ассист, 5 блоков, 4 хита и «+2» за 21:05. У защитника «Бостона» полезность «+10» в последних 5 играх

Никита Задоров сделал результативную передачу и 5 блоков в матче с «Ютой».

Защитник «Бостона » Никита Задоров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (4:1).

На счету 30-летнего россиянина стало 12 (1+11) очков в 34 играх в сезоне при полезности «+12» (лучший показатель в «Брюинс») при 66 минутах штрафа и среднем времени на льду 21:59.

В последних 5 играх у Задорова 3 ассиста при полезности «+10».

Сегодня Никита (21:05, «+2») также заблокировал 5 бросков соперника, применил 4 силовых приема и допустил 1 потерю.