Задоров против «Юты»: ассист, 5 блоков, 4 хита и «+2» за 21:05. У защитника «Бостона» полезность «+10» в последних 5 играх
Никита Задоров сделал результативную передачу и 5 блоков в матче с «Ютой».
Защитник «Бостона» Никита Задоров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (4:1).
На счету 30-летнего россиянина стало 12 (1+11) очков в 34 играх в сезоне при полезности «+12» (лучший показатель в «Брюинс») при 66 минутах штрафа и среднем времени на льду 21:59.
В последних 5 играх у Задорова 3 ассиста при полезности «+10».
Сегодня Никита (21:05, «+2») также заблокировал 5 бросков соперника, применил 4 силовых приема и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
