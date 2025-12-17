  • Спортс
Макдэвид набрал 2+2 в матче с «Питтсбургом» и стал лидером среди действующих игроков НХЛ по играм с 4+ очками (44). Он обогнал Кросби

Коннор Макдэвид набрал 2+2 в матче с «Питтсбургом» .

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:4) и был признан второй звездой. 

В текущем сезоне на счету 28-летнего канадца стало 56 (20+36) очков в 34 матчах. Он возглавляет гонку бомбардиров лиги. 

Матч с 4+ очками стал для Макдэвида 44-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он стал лидером по их числу среди действующих игроков, обогнав Сидни Кросби («Питтсбург», 43). 

В топ-6 также входят Никита Кучеров («Тампа», 34), Александр Овечкин («Вашингтон», 33), Евгений Малкин («Питтсбург», 31) и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 31). 

Среди всех игроков в истории лиги Макдэвид делит 13-е место с Роном Фрэнсисом (44).

Выше идут Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63), Майк Босси (60), Яромир Ягр (56), Стив Айзерман (55), Петер Штястны (54), Брайан Троттье (49), Яри Курри (47), Дэйл Хаверчак и Пол Коффи (у обоих – по 45). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
