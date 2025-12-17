  • Спортс
  • Маккиннон лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 58 очками, Макдэвид – 2-й с 56, Селебрини – 3-й с 51, Драйзайтль вышел на 4-е место с 47
Фавориты гонки бомбардиров НХЛ сегодня провели результативные матчи в регулярном чемпионате. 

Лидер гонки Нэтан Маккиннон («Колорадо») набрал 3 (2+1) очка в матче с «Сиэтлом» (5:3), причем все результативные действия пришлись на третий период. В 33 играх у него стало 58 (28+30) баллов. 

Тем не менее, его отрыв в гонке сократился до 2 очков. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (2+2) очка в игре с «Питтсбургом» (6:4), у него 56 (20+36) баллов в 34 играх. 

На третьем месте идет форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини – 51 (18+33) балл в 34 играх. Сегодня у него 4 (2+2) очка в матче с «Калгари» (6:3). 

На четвертое место поднялся форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, сделавший ассистентский покер (и набравший 1000-е очко в регулярках) в матче с «Питтсбургом». У него 47 (17+30) баллов в 34 играх. 

Замыкает пятерку лидеров форвард «Колорадо» Мартин Нечас, сегодня сделавший 2 ассиста в матче с «Сиэтлом». У него 45 (14+31) очков в 33 играх. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
