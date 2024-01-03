Кравец про 2:4 от «Салавата»: «Авангард» не выполнил установку. Много потерь, неточных передач, ошибок, уступили в единоборствах и скоростях»

Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева».

«Авангард» уступил со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– К сожалению, мы не выполнили ту установку, которая была дана перед игрой, и те моменты, которые мы показывали.

Слишком много было потерь в своей зоне, неточных передач и ошибок. И, конечно, уступили «Салавату» в единоборствах и скоростях.

Будем тренироваться, будем смотреть и разбирать.

Надо работать, и хорошо, что это случилось сейчас. Есть возможность исправить какие-то моменты и доработать на будущее.

– Не было спортивной злости в третьем периоде?

– Значит, действительно не было злости. Было мало моментов. Конечно, мы хотели, чтобы их было больше.

Значит, соперник здорово сыграл в обороне, но я все равно считаю, что ребята хотели и старались вытащить эту игру, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

17 комментариев
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Пожалуйста , уберите подальше от состава этого днаря Николишина. Хоть кто пусть играет, Пьянов, Холодилин, Филатьев, но никак не это чудо. Ни скорости, ни техники , ни борьбы
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+7
Это какой-то позор сегодня, а не игра(((
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+6
Я не знаю какая установка была на игру, но на третий период установка была сохранить счёт, по крайней мере по игре так казалось. А вообще не сложно раздавать такие интервью: если выиграли, то молодцы выполнили установку, а если проиграли, то установку не выполнили, но всё равно молодцы, ну не тренер а сказка. Вообще можно ничего не делать, все равно тренер похвалит... так и играют, как получится
+5
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Салават павазили сегодня Аву, счёт мог быть неприличным
+5
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Хотели сегодня только болельщики...
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Не Володи, нет игры, вся атака авангарда держится на Ткачеве, точнее на гениальных пасах, а там мастерство завершает в виде буше и спунера. Но другие звенья это просто бей-беги, никакой идеи, вход в зону, бросок с любой позиции, на пятаке не дорабатывают, шайба гуляет по бортам, передач на обострение почти нету, меньшинство тоже досталось по наследству от Хартли, но и там не могут доработать клюшками, вообщем молодцы конечно, что собрали боевое 2 звено, ребята мастеровитые, но далеко на этом не уйдешь. Пока в атаке нету идеи и структуры, не будет нормальной игры, такое чувство что просто отдал все в руки хоккеистам, мол они и сами на креативе в вы везут, да парой такой движок будет проскакивать, но в ПО будет ой как сложно.
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Я думаю что Кравец не соотствует клубу Авангард
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+2
Авангард хорошая команда, с ними тяжело играть всегда
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Я вот так скажу. позор ещё не игра даже, а то что молодого Филатьева не выпускают. Провёл на льду 1:25. Я так понимаю, Кравец на его счёт записал первый гол, хотя там 2 человека рядом стояли и смотрели, плюс вратарь активно не вмешивался, пока два других ещё столкнулись на синей линии. Но если сажать, то молодого, конечно же.
+1
0
+1
Ответ Zloi Negr
Пожалуйста , уберите подальше от состава этого днаря Николишина. Хоть кто пусть играет, Пьянов, Холодилин, Филатьев, но никак не это чудо. Ни скорости, ни техники , ни борьбы
Убрать надо человека с тренерского штаба...p.s. У него самые большие глаза
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🤦‍♂️
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Повозили нас сегодня. Медленно , неуклюже, неточно. Как всегда играет Пьянов, так сегодня играл весь Авангард. Хотя наверное стандарт, после перерыва всегда так играют.
ЗЫ: Ткачев уже в Лос Анджелисе?
+2
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0
Как же хорош Салават последние месяцы
+2
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я думаю в следующем сезоне будут опять Хартли тянуть, хотя у него так первая тройка играть не будет, и вратарь проблема номер один нельзя идти в топе и тем более в плей-офф.
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Гераськин +2 в первой игре...
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Ответ 4k7shv9zrw
Как же хорош Салават последние месяцы
Это не маловато хорош а авангард хреноват
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