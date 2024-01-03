Кравец про 2:4 от «Салавата»: «Авангард» не выполнил установку. Много потерь, неточных передач, ошибок, уступили в единоборствах и скоростях»
Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева».
«Авангард» уступил со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– К сожалению, мы не выполнили ту установку, которая была дана перед игрой, и те моменты, которые мы показывали.
Слишком много было потерь в своей зоне, неточных передач и ошибок. И, конечно, уступили «Салавату» в единоборствах и скоростях.
Будем тренироваться, будем смотреть и разбирать.
Надо работать, и хорошо, что это случилось сейчас. Есть возможность исправить какие-то моменты и доработать на будущее.
– Не было спортивной злости в третьем периоде?
– Значит, действительно не было злости. Было мало моментов. Конечно, мы хотели, чтобы их было больше.
Значит, соперник здорово сыграл в обороне, но я все равно считаю, что ребята хотели и старались вытащить эту игру, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
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