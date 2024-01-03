Кравец про 2:4 от «Салавата»: «Авангард» не выполнил установку. Много потерь, неточных передач, ошибок, уступили в единоборствах и скоростях»

Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева».

«Авангард» уступил со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата .

– К сожалению, мы не выполнили ту установку, которая была дана перед игрой, и те моменты, которые мы показывали.

Слишком много было потерь в своей зоне, неточных передач и ошибок. И, конечно, уступили « » в единоборствах и скоростях.

Будем тренироваться, будем смотреть и разбирать.

Надо работать, и хорошо, что это случилось сейчас. Есть возможность исправить какие-то моменты и доработать на будущее.

– Не было спортивной злости в третьем периоде?

– Значит, действительно не было злости. Было мало моментов. Конечно, мы хотели, чтобы их было больше.

Значит, соперник здорово сыграл в обороне, но я все равно считаю, что ребята хотели и старались вытащить эту игру, – сказал главный тренер « » .