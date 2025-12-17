Мичков не забил в 8-м матче подряд. У него ассист (использовал ошибку вратаря за воротами), 1 бросок, 3 потери и «+1» за 14:06 против «Монреаля»
Матвей Мичков продлил безголевую серию до 8 игр.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1).
Во втором периоде нападающий использовал ошибку вратаря «Канадиенс» Джейкоба Фаулера при игре за воротами, завладел шайбой и отдал голевой пас Бобби Бринку.
На счету 21-летнего россиянина стало 18 (8+10) очков в 32 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2». Текущая безголевая серия – 8 матчей (0+4 на отрезке).
Сегодня Мичков (14:06, «+1») также отметился 1 броском в створ и допустил 3 потери.
