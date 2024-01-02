Серебряков, Скленичка, Ливо – лучшие игроки недели в КХЛ. Бучельников – лучший новичок

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем стал (СКА), одержавший три победы в трех матчах. По воротам Серебрякова было нанесено 95 бросков (31,7 в среднем за игру), из которых он отразил 97,89%. Коэффициент надежности составил 0,75. В матче с ЦСКА Серебряков сыграл на ноль.

Лучшим защитником назван (« »), набравший 3 (2+1) очка в двух матчах. Скленичка не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 2». Шайба в матче с «Трактором» стала победной для его команды. Также на его счету семь силовых приемов, один блокированный бросок и два отбора шайбы.

Лучшим нападающим признан (« »), набравший 8 (4+4) очков в трех матчах. Ливо не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 3». Шайба в матче с ЦСКА стала победной для его команды, также на его счету два блокированных броска.

Лучшим новичком назван (« »), набравший 3 (2+1) очка в трех матчах. На счету форварда также два блокированных броска и один отбор шайбы.