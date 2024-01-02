Серебряков, Скленичка, Ливо – лучшие игроки недели в КХЛ. Бучельников – лучший новичок

Теги Салават Юлаев СКА рейтинги КХЛ Барыс Никита Серебряков Джош Ливо Адмирал Давид Скленичка Дмитрий Бучельников Хоккей

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем стал Никита Серебряков (СКА), одержавший три победы в трех матчах. По воротам Серебрякова было нанесено 95 бросков (31,7 в среднем за игру), из которых он отразил 97,89%. Коэффициент надежности составил 0,75. В матче с ЦСКА Серебряков сыграл на ноль.

Лучшим защитником назван Давид Скленичка («Барыс»), набравший 3 (2+1) очка в двух матчах. Скленичка не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 2». Шайба в матче с «Трактором» стала победной для его команды. Также на его счету семь силовых приемов, один блокированный бросок и два отбора шайбы.

Лучшим нападающим признан Джош Ливо («Салават Юлаев»), набравший 8 (4+4) очков в трех матчах. Ливо не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 3». Шайба в матче с ЦСКА стала победной для его команды, также на его счету два блокированных броска.

Лучшим новичком назван Дмитрий Бучельников («Адмирал»), набравший 3 (2+1) очка в трех матчах. На счету форварда также два блокированных броска и один отбор шайбы.

2 комментария
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Очень приятно видеть наших игроков в каждом топе. Ливо 💪 давай парень покажи все на что способен!
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Ливо хорош был на неделе, и дальше так продолжать!
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