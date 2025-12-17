Три команды из Центрального дивизиона идут в топ-3 в общей таблице НХЛ.

Три команды из Центрального дивизиона – «Колорадо», «Даллас» и «Миннесота » – идут в топ-3 в общей таблице НХЛ .

Сегодня «Уайлд» дома разгромили «Вашингтон» (5:0), одержав 5-ю победу подряд.

С 45 очками в 34 играх команда под руководством Джона Хайнса вышла на третье место не только в Центральном дивизионе и Западной конференции, но и в общей таблице лиги, обогнав «Каролину» (44 в 32).

Выше идут «Колорадо » (55 очков в 33 играх) и «Даллас» (49 в 34).

Напомним, что команды, которые займут в Центральном дивизионе итоговые 2-е и 3-е места, сыграют друг с другом в первом раунде плей-офф.