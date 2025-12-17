  • Спортс
Три команды из Центрального дивизиона – «Колорадо», «Даллас» и «Миннесота» – идут в топ-3 в общей таблице НХЛ.

Сегодня «Уайлд» дома разгромили «Вашингтон» (5:0), одержав 5-ю победу подряд.

С 45 очками в 34 играх команда под руководством Джона Хайнса вышла на третье место не только в Центральном дивизионе и Западной конференции, но и в общей таблице лиги, обогнав «Каролину» (44 в 32). 

Выше идут «Колорадо» (55 очков в 33 играх) и «Даллас» (49 в 34). 

Напомним, что команды, которые займут в Центральном дивизионе итоговые 2-е и 3-е места, сыграют друг с другом в первом раунде плей-офф.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
