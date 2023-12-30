Козлов о 2:3 от «Ак Барса»: «Я доволен действиями своих хоккеистов. Много позитивных моментов, есть от чего отталкиваться»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Григорий Панин Виктор Козлов КХЛ Саша Хмелевски Никита Зоркин Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (2:3).

– Зрелищный матч, много голевых моментов. Я доволен действиями своих хоккеистов. Много играли в атаке, хорошо проходили среднюю зону. Было много позитивных моментов. Есть от чего отталкиваться.

Две равные команды, показали достойный хоккей. Получили эмоции от игры.

– Какое состояние сейчас у Хмелевски, в него попала шайба?

– Сегодня все платили цену, не жалели о себя, хотели выиграть, шайба прилетела в открытые места. Хмелевски вернулся, перетерпел и помогал команде дальше. Он был нужен нам.

– Почему не играл Панин?

– У нас есть план по защитникам. Мы его придерживаемся. Сегодня Григорий Панин отдыхал.

– Будут ли санкции по отношению к Зоркину, он в конце подвел команду?

– Никаких санкций. Игровой момент, бывает, он же не специально бил. Там по касательной удар был, от нагрудника. Никакого умысла не было, – сказал гавный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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7 комментариев
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Хорошо сыграли , не в чем упрекнуть команду. Столько штанг отбили , но везёт тому кто везёт.С наступающим новым годом. Давайте парни в новом году привезите в музей вторую чашу.
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Вот болельщики Салавата сегодня вообще не переживает за сегодняшний матч было 🔥🔥🔥 . И соперника тоже надо уважать. Всех с наступающим Новым годом
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Пусть порадуются домашней победе, пока. Нам надо готовиться к ПО. А там будет другая игра🇧🇷
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Хороший матч с обилием атак с обеих сторон, наши ребята не в чем не уступали Казанским я бы даже сказал атаковали более осмысленно и напористей думаю при более важном матче должны были еще прибавить и выиграть. Хочу поздравить команду и всех преданных болельщиков с наступающим Новым годом! Всем крепкого здоровья, успехов по жизни и благополучия в семьях! Всему коллективу СЮ желаю новых побед а болельщикам поддерживать команду при любых обстоятельствах, все мы одна большая община. Мира и добра дузья!
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Ну бывает, не хватило немного. Большинство такое себе было конечно
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Ответ Sibai
Вот болельщики Салавата сегодня вообще не переживает за сегодняшний матч было 🔥🔥🔥 . И соперника тоже надо уважать. Всех с наступающим Новым годом
Ты так много об этом пишешь, что становится очевидно, как тебе не все равно)
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