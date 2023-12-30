Козлов о 2:3 от «Ак Барса»: «Я доволен действиями своих хоккеистов. Много позитивных моментов, есть от чего отталкиваться»
Виктор Козлов прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (2:3).
– Зрелищный матч, много голевых моментов. Я доволен действиями своих хоккеистов. Много играли в атаке, хорошо проходили среднюю зону. Было много позитивных моментов. Есть от чего отталкиваться.
Две равные команды, показали достойный хоккей. Получили эмоции от игры.
– Какое состояние сейчас у Хмелевски, в него попала шайба?
– Сегодня все платили цену, не жалели о себя, хотели выиграть, шайба прилетела в открытые места. Хмелевски вернулся, перетерпел и помогал команде дальше. Он был нужен нам.
– Почему не играл Панин?
– У нас есть план по защитникам. Мы его придерживаемся. Сегодня Григорий Панин отдыхал.
– Будут ли санкции по отношению к Зоркину, он в конце подвел команду?
– Никаких санкций. Игровой момент, бывает, он же не специально бил. Там по касательной удар был, от нагрудника. Никакого умысла не было, – сказал гавный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.