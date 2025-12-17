Селебрини 3-м в сезоне НХЛ набрал 50+ очков – за 34 матча. В истории лиги только Кросби и Гретцки достигали этой отметки быстрее среди игроков до 20 лет
Макклин Селебрини 3-м в сезоне НХЛ пересек отметку 50 очков.
Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (6:3) и был признан первой звездой.
В активе 19-летнего канадца 51 (18+33) очко в 34 играх в текущем сезоне. В гонке бомбардиров лиги он уступает лишь Нэтану Маккиннону из «Колорадо» и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона».
В истории НХЛ только 2 игрока в возрасте до 20 лет быстрее набирали 50 очков за сезон. Это Сидни Кросби (2006/07, «Питтсбург», 28 игр) и Уэйн Гретцки (1979/80 и 1980/81, «Эдмонтон», оба раза – 32 игры).
