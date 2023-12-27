«Трактор» продлил контракт с Шабановым. Он лучший бомбардир команды

«Трактор» продлил контракт с Максимом Шабановым.

Форвард подписал с новое одностороннее соглашение до конца сезона-2024/2025.



В этом сезоне Шабанов установил личный рекорд результативности в КХЛ, а также побил клубный рекорд, выдав серию из 14 матчей кряду с набранными очками. Форвард провел в 44 матча в сезоне и набрал 38 (18+20) баллов.

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Всего на счету 123 матча в , 37 шайб и 34 результативные передачи при полезности «+4».