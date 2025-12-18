«Деда трясет, #####. Не знает, че сказать: фак, фак». Арбитр высказался о Хартли в микрофон во время матча «Локомотива» и ЦСКА

Арбитр нецензурно выругался в прямом эфире во время матча КХЛ.

Арбитр нецензурно выругался в прямом эфире во время матча «Локомотива» и ЦСКА (2:1 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

За 12:33 до конца 2-го периода судьи зафиксировали проброс у «Локомотива». После этого в кадре трансляции показали реакцию тренера ярославцев Боба Хартли. Арбитры в итоге признали ошибку и вынесли вбрасывание в среднюю зону.

Во время вбрасывания на арене прозвучали слова арбитра, это попало в трансляцию.

«Он не знает, че сказать: фак, фак. Деда трясет, #####», – сказал судья в невыключенный микрофон.