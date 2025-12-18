Тренер СКА Бабенко о 3:2 с «Ак Барсом»: «Не могу сказать, что был грязный матч. Стычки – это вполне нормально»
Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко высказался после матча с «Ак Барсом» (3:2).
Команды заработали 24 минуты штрафа на двоих.
– Непростая игра. Хороший соперник, не просто так идут одними из лидеров Востока. Не все получалось, поговорили об этом в раздевалке. Здорово, что ребята правильно отреагировали.
– У Голдобина пятая игра подряд с результативными действиями. С чем связываете такой прогресс?
– Считаю, что он показывает ровно тот хоккей, который от него ожидаем. Очень полезен для команды.
– Отсутствовали Ларионов и Менелл. Почему?
– Не совсем простая ситуация в плане вирусов. Чисто бытовые вопросы.
– Во втором периоде было много грубости. Почему?
– Она была обоюдная. Это спорт. Никто не хочет уступать. Единственное, думаю, что обращали внимание, чтобы грубость не перерастала в удаление. Не должно быть грязи, не нужно получать удаления.
– Эта грязь была?
– Не могу сказать, что был грязный матч. Стычки – это вполне нормально. Хотелось бы, чтобы всегда играли в большинстве, но иногда приходилось играть в меньшинстве.
– Как оцените игру вратарей?
– Что в прошлом матче, что сегодня хорошо сыграли вратари. Когда вратарь играет очень уверенно, команда начинает играть по‑другому. Непросто так говорят, что вратарь – это половина команды, – сказал Бабенко.
СКА выиграл 5 из 6 последних матчей, сегодня – 3:2 с «Ак Барсом». Команда из Петербурга идет 6-й на Западе