Юрий Бабенко высказался о матче СКА с «Ак Барсом».

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко высказался после матча с «Ак Барсом» (3:2).

Команды заработали 24 минуты штрафа на двоих.

– Непростая игра. Хороший соперник, не просто так идут одними из лидеров Востока. Не все получалось, поговорили об этом в раздевалке. Здорово, что ребята правильно отреагировали.

– У Голдобина пятая игра подряд с результативными действиями. С чем связываете такой прогресс?

– Считаю, что он показывает ровно тот хоккей, который от него ожидаем. Очень полезен для команды.

– Отсутствовали Ларионов и Менелл. Почему?

– Не совсем простая ситуация в плане вирусов. Чисто бытовые вопросы.

– Во втором периоде было много грубости. Почему?

– Она была обоюдная. Это спорт. Никто не хочет уступать. Единственное, думаю, что обращали внимание, чтобы грубость не перерастала в удаление. Не должно быть грязи, не нужно получать удаления.

– Эта грязь была?

– Не могу сказать, что был грязный матч. Стычки – это вполне нормально. Хотелось бы, чтобы всегда играли в большинстве, но иногда приходилось играть в меньшинстве.

– Как оцените игру вратарей?

– Что в прошлом матче, что сегодня хорошо сыграли вратари. Когда вратарь играет очень уверенно, команда начинает играть по‑другому. Непросто так говорят, что вратарь – это половина команды, – сказал Бабенко.

СКА выиграл 5 из 6 последних матчей, сегодня – 3:2 с «Ак Барсом». Команда из Петербурга идет 6-й на Западе