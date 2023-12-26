Шабанов набрал 3 очка в матче с «Северсталью», продлив результативную серию до 4 игр. У форварда «Трактора» 38 баллов в 44 матчах сезона КХЛ

Максим Шабанов продлил результативную серию до четырех матчей.

Нападающий « » набрал 3 (1+2) очка в игре Фонбет чемпионата против « » (5:3).

Форвард также нанес три броска по воротам и провел на льду 17 минут и 59 секунд.

записал в свой актив 38 (18+20) баллов в 44 играх регулярного чемпионата. 23-летний нападающий является лучшим бомбардиром команды.