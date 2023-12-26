Шабанов набрал 3 очка в матче с «Северсталью», продлив результативную серию до 4 игр. У форварда «Трактора» 38 баллов в 44 матчах сезона КХЛ

Теги Северсталь Трактор КХЛ Максим Шабанов Хоккей

Максим Шабанов продлил результативную серию до четырех матчей.

Нападающий «Трактора» набрал 3 (1+2) очка в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:3).

Форвард также нанес три броска по воротам и провел на льду 17 минут и 59 секунд.

Максим Шабанов записал в свой актив 38 (18+20) баллов в 44 играх регулярного чемпионата. 23-летний нападающий является лучшим бомбардиром команды.

4 комментария
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Шабан Красава.
Хороший сезон проводит.
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Никто его не заберёт!! Шабо наш или НХЛ
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Цска летом заберут себе.
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Ответ Caniball
Цска летом заберут себе.
А что мешает им сделать это сейчас????
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