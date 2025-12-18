5

«Филадельфия» поместила Замулу на драфт отказов

«Филадельфия» поместила Егора Замулу на драфт отказов.

«Филадельфия» поместила защитника Егора Замулу на драфт отказов.

25-летнего хоккеиста может забрать себе любая другая команда НХЛ в течение 24 часов.

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 Замула провел 13 матчей и отдал 1 передачу при полезности «плюс 4».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Филадельфии»
