Ротенберг отправил на скамейку лучшего бомбардира «Трактора» Шабанова в матче против «Звезд и ВХЛ»: «Это международный уровень»

Теги Трактор Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Максим Шабанов сборная России U25 Хоккей

Максим Шабанов был отправлен в запас по ходу матча против «Звезд и ВХЛ».

Сборная «России 25» одержала победу со счетом 5:2 в матче Кубка Первого канала.

Во втором периоде решением тренерского штаба Романа Ротенберга нападающий Максим Шабанов был снят с игры. Форвард – лучший бомбардир «Трактора» (31 балл в 40 матчах).

«Это международный уровень. Здесь очень плотная игра, нет пространства.

На клубном уровне дают пространство, можно показывать свой лучший хоккей.

Здесь соперник сыграл очень плотно. Это внесло свои коррективы. Вы заметили, что мы все сочетания поменяли, искали варианты, как нам больше забить, и это удалось.

Это первая игра на таком уровне, а дальше посмотрим.

Но надо всех поблагодарить, все отдали все ради победы», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

49 комментариев
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Когда уже эта клоунада закончится?
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Какой международный, это межгалактический уровень!
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Спартак правильно сделал, что не стал ребят на эту унизительную клоунаду посылать
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"Это международный уровень. Здесь очень плотная игра, нет пространства."
Чегоооо? 🙈🙈🙈
Ловите наркомана🤣🤣🤣
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Это уже давно не смешно…совсем…(
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Я думаю Рома что то употребляет, другого объяснения нет.
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Какой какой уровень,совсем очумел что ли
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Гений
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Про международный уровень - ор. Ладно бы если против белорусов или казахов играли.
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Ротану уже давно прогулы в Кащенко ставят...
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скажите ему что ВХЛ. это в той же стране. может он ютуб и смотрит , но географию в школе точно прогуливпл
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Ответ осетов - пилот болида смерти
Комментарий удален модератором
Спи уже. КПК закончился...
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Я понимаю игроки СКА поехали это их цирковое шоу,но остальные то чем думали?
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Ответ Ебздрогыч
Когда уже эта клоунада закончится?
Ох не скоро! Весной директор цирка ещё на 6 лет самоизберётся... Так что ещё лет 6, как минимум, мы будем свидетелями тренерских подвигов Романа Борисовича...
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Кто-нибудь, подарите ему касссету или диск с 800 матчами НБА, АПЛ, хоть с чем-нибудь!!! Достала уже эта клоунада
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в Челябинске перекрестились, этого теперь летом точно не заберут😆
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Не иначе уровень сборной Канады у сборной ВХЛ))
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Главное он сам верит, что это не до игры кому-то нужны
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Величайший тренер современности! Я не нахожу нужных слов , чтобы выразить свое восхищение ! Запредельный уровень . Куда там всему тренерскому цеху КХЛ до Романа Борисовича . Читает игру с листа , распишут планшетку , как пульку в преферансе. Чего только одни финты ушами , лакроссы и спинорамы стоят. И тренировка по руководством Романа Борисовича была огненная , конечно.
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0
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А что за народы такие встречались? Битва Северной Америки и красной машины? Сюр
+5
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+4
Ответ filippa
скажите ему что ВХЛ. это в той же стране. может он ютуб и смотрит , но географию в школе точно прогуливпл
Да, пусть объяснят, что это ВХЛ местный, а не WHL.
+4
0
+4
Да, тут Роман прав. Такого уровня сопротивления нет даже в решающих матчах НХЛ. Всё же противостояние со "Звёздами на льду"... то есть со "Звёздами из ВХЛ" - самое принципиальное во всём мировом спорте. Десятки миллиардов телезрителей, шутка ли!
+5
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+4
лучший тренер в истории)))
+4
0
+4
Наверное поступило предложение перейти в СКА летом, на что был получен отказ. Вот и оказался в запасе 😄
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-3
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Ответ Ебздрогыч
Когда уже эта клоунада закончится?
Ну до 2036 точно будет
+3
0
+3
Что он несёт?
+3
0
+3
Если я правильно понял, то сборная молодежи и ВХЛ это уровень выше чем КХЛ?
+3
0
+3
АХАХАХАХАХАХАХА
+5
-2
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Извините , я вот не пойму ,он так шутит ,подкалывается или Это у него по серьёзному в своих комментах?
+3
0
+3
Межпланетный уровень.
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