Ротенберг отправил на скамейку лучшего бомбардира «Трактора» Шабанова в матче против «Звезд и ВХЛ»: «Это международный уровень»

Максим Шабанов был отправлен в запас по ходу матча против «Звезд и ВХЛ».

Сборная «России 25» одержала победу со счетом 5:2 в матче Кубка Первого канала.

Во втором периоде решением тренерского штаба нападающий был снят с игры. Форвард – лучший бомбардир « » (31 балл в 40 матчах).

«Это международный уровень. Здесь очень плотная игра, нет пространства.

На клубном уровне дают пространство, можно показывать свой лучший хоккей.

Здесь соперник сыграл очень плотно. Это внесло свои коррективы. Вы заметили, что мы все сочетания поменяли, искали варианты, как нам больше забить, и это удалось.

Это первая игра на таком уровне, а дальше посмотрим.

Но надо всех поблагодарить, все отдали все ради победы», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.