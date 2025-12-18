Козлов о 2:1 с «Северсталью»: «Ребята сыграли самоотверженно, Вязовой молодец. Хорошая игра с нашей стороны»

Виктор Козлов высказался о матче с «Северсталью».

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов подвел итоги матча с «Северсталью» (2:1).

– Хорошая игра с нашей стороны, хорошо сыграли в обороне. Знали, что соперник – один из лидеров конференции. Ребята сыграли самоотверженно, Семен Вязовой молодец.

Хотел бы поздравить всех болельщиков, все-таки 700-я победа в КХЛ – это очень важно не только для нас, но и для всей организации.

– Две шайбы в начале игры – была ставка на мощный старт?

– Ставка была на то, чтобы постараться лишить «Северсталь» пространства и времени.

– Насколько важно было Семену Вязовому провести надежный матч после того, как его поменяли в прошлой игре?

– Это очень важно, тем более вратарь – это половина команды. Семен провел хороший матч. Для него это первый сезон в качестве первого номера, ему важно держать высокий уровень.

– Во втором периоде перешли на оборону. Насколько это было рискованно при 2:1?

– Рискованно, но других вариантов не было. «Северсталь» хорошо выходила из-под нашего давления.

– Известны ли сроки возвращения Шелдона Ремпала?

– Пока не владею информацией, – сказал Козлов.

