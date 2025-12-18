Хартли о 2:1 с ЦСКА: «Увлекательная и качественная игра с обеих сторон. Ключевым моментом стало то, что мы отбились в меньшинстве в 3-м периоде»

Боб Хартли высказался о победе «Локомотива» в матче с ЦСКА.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после победы в матче против ЦСКА (2:1 Б).

– Важная победа для нас, классная игра. Думаю, она понравилась болельщикам, хоть и счет перед буллитами был 1:1. Очень увлекательная и качественная игра с обеих сторон. То, что мы отбились в меньшинстве в третьем периоде, стало ключевым моментом.

Вратари здорово сыграли, у нас дебютировал Дудоров и сыграл хорошо, несмотря на то что у него не было тренировки с командой. Я доволен его игрой. Хочу отдать должное Шалунову и Каюмову, что помогли подготовить его к игре. Я вызвал Максима и Артура в офис за день до матча, попросил их помочь Дудорову.

– Почему получилась такая плотная игра?

– Она была напряженная. Мне понравился первый период, но во втором показалось, что мы замедлились, создали не так много голевых моментов, сыграли на руку ЦСКА.

– Что с Березкиным, и когда его стоит ждать?

– Он не катается. Сегодня в зале немного крутил велосипед и общался с доктором. Позитивный прогресс есть, но сроки неизвестны, – сказал Хартли.

