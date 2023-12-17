Ротенберг о травме Атанасова: «Ленинградская улица научила его держать удар. Игрок Беларуси неправ, хочешь бить в голову – иди в бокс, ММА. Наша задача – чтобы не было грязи в хоккее»

Теги Торпедо травмы Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Захар Бардаков Максим Шабанов сборная России U25 Василий Атанасов Хоккей

Роман Ротенберг высказался о травме нападающего Василия Атанасова.

Форвард «Торпедо» Василий Атанасов получил повреждение в матче за сборную «России 25» против Беларуси (5:3) на Кубке Первого канала.

«По многим игрокам, в том числе по Шабанову, это касается здоровья. Не буду раскрывать, не имею морального права раскрывать все секреты. Это больше из-за микротравм. А Бардакова ударили в голову в матче в Екатеринбурге, вы все это видели. Он еще не готов играть.

Атанасов? Игрок сборной Беларуси неправ в этой ситуации, зачем бить в голову? В хоккее нужно играть в хоккей, а если хочешь бить в голову, иди в другой вид спорта – бокс, ММА, бои без правил.

Надо играть в хоккей, наша задача – чтобы не было грязи в хоккее. Здесь судьи молодцы, сразу игру остановили.

Слава богу, Василий держит удар, все-таки он вырос в Санкт-Петербурге, ленинградская улица научила его держать удар. Он молодец, слава богу, все в порядке. Когда он выйдет на лед, это уже надо разговаривать с врачами», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

Атанасов получил сотрясение мозга в матче против Беларуси. Форвард – лучший бомбардир «Торпедо»

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13 комментариев
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Рома Адидас
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Что он мог в 2014 году на улицах Питера увидеть? 😆 Рома, срочно покажись доктору. Васе здоровья!
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Иногда мне кажется он читает Sports и нас троллит.
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Шрам на всю жизнь
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Клоун в своём репертуаре. Здоровья Атанасову, жаль, что Торпедо не нашло возможности избавить своего бомбардира от участия в этом шапито
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Ахренеть , неужели Рома действительно считает , что только в Ленинграде есть улицы ? У тебя в Финке улицы видимо не было . Да и что мажорик может об этом знать ? Видимо кино детских насмотрелся ?
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Метит во второй сезон Слова Пацана, прощупывает почву.
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Вот этого было бы достаточно:

"это уже надо разговаривать с врачами», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
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Хм.... А какая улица была в Питере, какой там может быть удар в 2011-2019-м? По-моему были вполне тепличные условия, если с наркоманами не связываться. У Васи там и не было времени по улицам шляться. А если и был «бандитский Петербург», как его описал Константинов в своих романах, то это было в 90-е. Опять тут Ротен «Слово пацана» пиарит ))) Видать Федя Бондарчук нехило так забашлял, чтобы он в каждом вью «улицу» вспоминал - к месту и не к месту )))
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А если дубасишь соперника клюшкой по спине, то надо идти сразу в тренеры ска и сборной
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Ответ Gleb
Рома Адидас
Хорош)))1000 баллов
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