Ротенберг о травме Атанасова: «Ленинградская улица научила его держать удар. Игрок Беларуси неправ, хочешь бить в голову – иди в бокс, ММА. Наша задача – чтобы не было грязи в хоккее»

Роман Ротенберг высказался о травме нападающего Василия Атанасова.

Форвард «Торпедо» получил повреждение в матче за сборную «России 25» против Беларуси (5:3) на Кубке Первого канала.

«По многим игрокам, в том числе по , это касается здоровья. Не буду раскрывать, не имею морального права раскрывать все секреты. Это больше из-за микротравм. А Бардакова ударили в голову в матче в Екатеринбурге, вы все это видели. Он еще не готов играть.

Атанасов? Игрок сборной Беларуси неправ в этой ситуации, зачем бить в голову? В хоккее нужно играть в хоккей, а если хочешь бить в голову, иди в другой вид спорта – бокс, ММА, бои без правил.

Надо играть в хоккей, наша задача – чтобы не было грязи в хоккее. Здесь судьи молодцы, сразу игру остановили.

Слава богу, Василий держит удар, все-таки он вырос в Санкт-Петербурге, ленинградская улица научила его держать удар. Он молодец, слава богу, все в порядке. Когда он выйдет на лед, это уже надо разговаривать с врачами», – сказал главный тренер сборной «России 25» .

Атанасов получил сотрясение мозга в матче против Беларуси. Форвард – лучший бомбардир «Торпедо»