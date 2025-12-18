Гатиятулин о 2:3 от СКА: «Большую часть игры мы провели хорошо – было движение, много хороших эмоций, создали моменты. Но не забили сами и своими ошибками помогли сопернику»

Анвар Гатиятулин подвел итоги матча «Ак Барса» против СКА.

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин высказался после матча против СКА (2:3).

– Нечасто так скажешь после поражения, но в принципе большую часть игры мы провели хорошо – было движение, много хороших эмоций, создали достаточно моментов. Но не забили сами и своими ошибками помогли сопернику, хотя в конце могли и вытащить матч.

Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– В первые два периода вы играли очень хорошо, но в третьем периоде вас не было видно в зоне соперника. С чем это связано?

– Сложно на протяжении всего матча доминировать. Обычно игры так и складываются – часть матча одна команда играет с преимуществом, потом инициатива уходит. Важно, как мы распоряжаемся своими действиями в этих отрезках.

– Высокий градус борьбы идет с прошлого матча?

– Это игра, эмоции всегда присутствуют. Но нужно контролировать их, особенно когда есть жажда борьбы, чтобы это не приводило к нарушению правил.

– Вы говорите про действия Дмитрия Яшкина, который получил удаление при игре «5 на 3»?

– Да, конечно. Это здорово, что мы нацелены на борьбу, но в такие моменты нужно контролировать свои действия. Об этом мы говорим постоянно, и завтра снова объясним эту тему. Контроль эмоций – это важно.

– Всех интересует состояние Тимура Билялова и других игроков в запасе.

– Тимур еще не восстановился после простуды, мы не видим смысла форсировать это. Видим, что Максим Арефьев получает опыт на уровне КХЛ , смотрим его на длительном отрезке. Есть еще болеющие ребята, есть те, кто пока вне состава.

– Первый матч проводил Игорь Бардин. Как вам его игра?

– Мы давно хотели посмотреть в матче Игоря и Егора Потапова. Но мешали болезни или другие обстоятельства. Сегодня время настало, появилась возможность – Игорь сыграл, Егор еще нет. Но есть следующий матч, возможно, и Потапов появится.

– Лига, с одной стороны, хочет ускорять игру, но во втором периоде сегодня были очень длинные паузы. Это было оправданно?

– Был игровой момент, арбитрам тоже нужно разобраться, чтобы принять правильное решение, – сказал Гатиятулин.