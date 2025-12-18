  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин о 2:3 от СКА: «Большую часть игры мы провели хорошо – было движение, много хороших эмоций, создали моменты. Но не забили сами и своими ошибками помогли сопернику»
1

Гатиятулин о 2:3 от СКА: «Большую часть игры мы провели хорошо – было движение, много хороших эмоций, создали моменты. Но не забили сами и своими ошибками помогли сопернику»

Анвар Гатиятулин подвел итоги матча «Ак Барса» против СКА.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался после матча против СКА (2:3).

– Нечасто так скажешь после поражения, но в принципе большую часть игры мы провели хорошо – было движение, много хороших эмоций, создали достаточно моментов. Но не забили сами и своими ошибками помогли сопернику, хотя в конце могли и вытащить матч.

Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– В первые два периода вы играли очень хорошо, но в третьем периоде вас не было видно в зоне соперника. С чем это связано?

– Сложно на протяжении всего матча доминировать. Обычно игры так и складываются – часть матча одна команда играет с преимуществом, потом инициатива уходит. Важно, как мы распоряжаемся своими действиями в этих отрезках.

– Высокий градус борьбы идет с прошлого матча?

– Это игра, эмоции всегда присутствуют. Но нужно контролировать их, особенно когда есть жажда борьбы, чтобы это не приводило к нарушению правил.

– Вы говорите про действия Дмитрия Яшкина, который получил удаление при игре «5 на 3»?

– Да, конечно. Это здорово, что мы нацелены на борьбу, но в такие моменты нужно контролировать свои действия. Об этом мы говорим постоянно, и завтра снова объясним эту тему. Контроль эмоций – это важно.

– Всех интересует состояние Тимура Билялова и других игроков в запасе.

– Тимур еще не восстановился после простуды, мы не видим смысла форсировать это. Видим, что Максим Арефьев получает опыт на уровне КХЛ, смотрим его на длительном отрезке. Есть еще болеющие ребята, есть те, кто пока вне состава.

– Первый матч проводил Игорь Бардин. Как вам его игра?

– Мы давно хотели посмотреть в матче Игоря и Егора Потапова. Но мешали болезни или другие обстоятельства. Сегодня время настало, появилась возможность – Игорь сыграл, Егор еще нет. Но есть следующий матч, возможно, и Потапов появится.

– Лига, с одной стороны, хочет ускорять игру, но во втором периоде сегодня были очень длинные паузы. Это было оправданно?  

– Был игровой момент, арбитрам тоже нужно разобраться, чтобы принять правильное решение, – сказал Гатиятулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoАнвар Гатиятулин
logoСКА
logoКХЛ
logoДмитрий Яшкин
logoЕгор Потапов
logoМаксим Арефьев
logoИгорь Бардин
logoТимур Билялов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА выиграл 5 из 6 последних матчей, сегодня – 3:2 с «Ак Барсом». Команда из Петербурга идет 6-й на Западе
сегодня, 19:17
Яшкин о матче против СКА: «Ак Барсу» нужно поменьше удаляться – это нам поможет, а свои моменты в атаке мы создадим. Если все будут действовать правильно, мы будем владеть шайбой»
сегодня, 15:27
«Ак Барс» выиграл 7 из 10 матчей против СКА на выезде. Казанцы – фавориты сегодня за 1.92
сегодня, 14:29
Главные новости
Тренер СКА Бабенко о 3:2 с «Ак Барсом»: «Не могу сказать, что был грязный матч. Стычки – это вполне нормально»
1 минуту назад
Шафигуллин случайно ударил судью в лицо во время потасовки с Чеккони. Форвард «Нефтехимика» был удален до конца матча
21 минуту назад
Хартли о 2:1 с ЦСКА: «Увлекательная и качественная игра с обеих сторон. Ключевым моментом стало то, что мы отбились в меньшинстве в 3-м периоде»
47 минут назад
«Филадельфия» поместила Замулу на драфт отказов
57 минут назад
«Деда трясет, #####. Не знает, че сказать: фак, фак». Арбитр высказался о Хартли в микрофон во время матча «Локомотива» и ЦСКА
сегодня, 19:35Видео
СКА выиграл 5 из 6 последних матчей, сегодня – 3:2 с «Ак Барсом». Команда из Петербурга идет 6-й на Западе
сегодня, 19:17
НХЛ. «Вашингтон» примет «Торонто», «Тампа» – «Лос-Анджелес», «Питтсбург» сыграет с «Оттавой», «Миннесота» – с «Коламбусом», «Рейнджерс» против «Сент-Луиса»
сегодня, 19:16
«Барыс» прервал 7-матчевую победную серию «Динамо». Команда Кравеца выиграла 3 из 4 последних матчей
сегодня, 19:09
КХЛ. «Ак Барс» уступил СКА, «Автомобилист» победил «Динамо» Минск, «Нефтехимик» проиграл «Авангарду», «Локомотив» обыграл ЦСКА
сегодня, 19:01
«Локомотив» выиграл 4-й матч подряд – сегодня 2:1 с ЦСКА по буллитам. Команда Хартли идет 1-й на Западе
сегодня, 18:54
Ко всем новостям
Последние новости
Козлов о 2:1 с «Северсталью»: «Ребята сыграли самоотверженно, Вязовой молодец. Хорошая игра с нашей стороны»
14 минут назад
Заварухин о 3:2 с «Динамо» Минск: «Здорово, что Голышев забил победный буллит. Надеюсь, он придаст ему уверенности»
сегодня, 18:08
Квартальнов о 2:3 от «Автомобилиста»: «Хорошо, что вернулись в игру, но было много технического брака. Жаль, что не взяли два очка, работаем дальше»
сегодня, 17:58
Тринеев об Овечкине: «Он часто собирает русскоговорящих ребят. Вне льда Александр Михайлович очень веселый человек, его приятно слушать»
сегодня, 17:48
Георгий Иванов о помощи бездомным животным: «Выделяю сумму каждый месяц. Многие ребята поддерживают сирот, Киселевич и Николаев возили Кубок Гагарина в детские дома. Это выбор каждого»
сегодня, 16:42
Ги Буше о Гуляеве: «Михаил травмирован, у него перелом лицевой кости, так что он выбыл на некоторое время»
сегодня, 16:25
«Нефтехимик» расторгнет контракт с Чмыховым (Metaratings)
сегодня, 15:57
Яшкин о матче против СКА: «Ак Барсу» нужно поменьше удаляться – это нам поможет, а свои моменты в атаке мы создадим. Если все будут действовать правильно, мы будем владеть шайбой»
сегодня, 15:27
«Спорт необходимо поддерживать. Хоккей закаляет характер, спортивное братство воспитывает чувство патриотизма». Врио губернатора Тверской области на встрече с Ковальчуком
сегодня, 15:02
В «Олимпийском экспрессе» в метро Москвы пассажирам расскажут о достижениях Третьяка, Овечкина, Большунова, Журовой и Плющенко. В вагонах есть информация о серфинге, флаг-футболе, крикете и сквоше
сегодня, 14:25