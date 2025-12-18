  • Спортс
  • Шафигуллин случайно ударил судью в лицо во время потасовки с Чеккони. Форвард «Нефтехимика» был удален до конца матча
1

Булат Шафигуллин случайно ударил судью в лицо во время матча КХЛ.

Нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин случайно ударил судью в лицо в игре с «Авангардом» (0:3).

Во время потасовки на 32-й минуте матча форвард целился в игрока омского клуба Джозефа Чеккони, но попал в лицо судье.

В результате Шафигуллин получил 20-минутный дисциплинарный штраф до конца матча за физический контакт с арбитром.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
