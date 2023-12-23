Тренер молодежки «Торпедо» Федоров: «Начинал собрания с игроками: «Рейтинги падают, аудитория стареет – в России и НХЛ. Надо выпрыгивать из хоккейных трусов, чтобы привлечь к себе внимание»

Теги Трактор Торпедо НХЛ Дмитрий Федоров КХЛ Чайка Максим Шабанов Хоккей

Дмитрий Федоров рассказал о важности развития медийности игроков в хоккее.

Максим Шабанов в «Тракторе» не дает интервью.

– Иногда я понимаю замкнутых игроков, но постараюсь обосновать необходимость давать интервью.

Сейчас болельщики хотят переживать за интересных, хороших, положительных людей. Чтобы они что-то собой представляли не только на льду, но и в повседневной жизни.

Мы будем зависеть от болельщиков все больше и больше. Спонсоры – это тоже болельщики, они думают, вкладывать или нет деньги в команду.

По сути, каждый игрок создает своей команде имидж, привлекательный или отталкивающий. Медийные службы обязаны выпускать контент, который заинтересует аудиторию.

Игроки должны понимать, что они привлекают не только журналистов, но и болельщиков, которые, в свою очередь, привлекают спонсоров.

На собраниях «Игрового интеллекта» я говорю ребятам: «Без денег останемся, если мы не будем интересны людям и на наши матчи не будут ходить». Максиму Шабанову я бы рекомендовал задуматься об этом.

– Правильно говорит Алексей Морозов, что через десять лет хоккей никто не будет смотреть?

– С этого я начинал наши собрания с игроками: «Рейтинги падают, хоккейная аудитория стареет, и в России, и в НХЛ. Нам надо выпрыгивать из хоккейных трусов, чтобы привлечь к себе внимание».

Молодежь привыкла из-за социальных сетей к душевному эксгибиционизму. Это стало нормой. А в хоккее другие стандарты поведения.

Изначально в Канаде это была игра скромных людей, и хоккейные звезды практически не говорят о личной жизни, о хобби, о досуге, о переживаниях, о своих взглядах.

Но именно этим можно привлечь молодую аудиторию, – сказал ассистент главного тренера «Чайки» Дмитрий Федоров.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В целом все верно объяснил.
+5
0
+5
Ничего себе — это ж тот самый хоккейный комментатор НТВ плюс. Ушел в тренеры в 52 года. Мощно!
+3
0
+3
Полностью согласен! Дмитрий красавец, так повернуть свою жизнь! Дорогого стоит!
+1
0
+1
О чем речь? Какие рейтинги и болельщики? Есть 1 канал монополист, на газпромовском финансировании, и его 2 дочки. Ноль конкуренции за право показа, и, соответственно, смешная прибыль от тв-контрактов для лиги и клубов. И нищие российские болельщики, на которых в лучшем случае зарабатывают 5-10% от всех доходов клуба с сараями на 5 тысяч и билетами по 500 рублей. За что здесь ответственность несут молодые игроки? Идиотское смещение с тех, кто отвечает за развитие экономики и благосостояние граждан.
0
0
0
Ответ vzi
Ничего себе — это ж тот самый хоккейный комментатор НТВ плюс. Ушел в тренеры в 52 года. Мощно!
Он тренерскую лицензию получил. До этого юношей московского Динамо тренировал. Увлеченный игрой человек. Какой контраст с его напарником по "Футбольному клубу" Василием Уткиным.
0
0
0
Ответ Британский шпион
О чем речь? Какие рейтинги и болельщики? Есть 1 канал монополист, на газпромовском финансировании, и его 2 дочки. Ноль конкуренции за право показа, и, соответственно, смешная прибыль от тв-контрактов для лиги и клубов. И нищие российские болельщики, на которых в лучшем случае зарабатывают 5-10% от всех доходов клуба с сараями на 5 тысяч и билетами по 500 рублей. За что здесь ответственность несут молодые игроки? Идиотское смещение с тех, кто отвечает за развитие экономики и благосостояние граждан.
В целом да.
Но Федоров же говорил о перспективе, а не о текущем моменте.

Сараев кстати меньше. Потихоньку, но новые арены строятся.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий