Тренер молодежки «Торпедо» Федоров: «Начинал собрания с игроками: «Рейтинги падают, аудитория стареет – в России и НХЛ. Надо выпрыгивать из хоккейных трусов, чтобы привлечь к себе внимание»
Дмитрий Федоров рассказал о важности развития медийности игроков в хоккее.
– Максим Шабанов в «Тракторе» не дает интервью.
– Иногда я понимаю замкнутых игроков, но постараюсь обосновать необходимость давать интервью.
Сейчас болельщики хотят переживать за интересных, хороших, положительных людей. Чтобы они что-то собой представляли не только на льду, но и в повседневной жизни.
Мы будем зависеть от болельщиков все больше и больше. Спонсоры – это тоже болельщики, они думают, вкладывать или нет деньги в команду.
По сути, каждый игрок создает своей команде имидж, привлекательный или отталкивающий. Медийные службы обязаны выпускать контент, который заинтересует аудиторию.
Игроки должны понимать, что они привлекают не только журналистов, но и болельщиков, которые, в свою очередь, привлекают спонсоров.
На собраниях «Игрового интеллекта» я говорю ребятам: «Без денег останемся, если мы не будем интересны людям и на наши матчи не будут ходить». Максиму Шабанову я бы рекомендовал задуматься об этом.
– Правильно говорит Алексей Морозов, что через десять лет хоккей никто не будет смотреть?
– С этого я начинал наши собрания с игроками: «Рейтинги падают, хоккейная аудитория стареет, и в России, и в НХЛ. Нам надо выпрыгивать из хоккейных трусов, чтобы привлечь к себе внимание».
Молодежь привыкла из-за социальных сетей к душевному эксгибиционизму. Это стало нормой. А в хоккее другие стандарты поведения.
Изначально в Канаде это была игра скромных людей, и хоккейные звезды практически не говорят о личной жизни, о хобби, о досуге, о переживаниях, о своих взглядах.
Но именно этим можно привлечь молодую аудиторию, – сказал ассистент главного тренера «Чайки» Дмитрий Федоров.
Но Федоров же говорил о перспективе, а не о текущем моменте.
Сараев кстати меньше. Потихоньку, но новые арены строятся.