Лишь 5 незадрафтованных игроков быстрее Панарина набирали 700 очков в НХЛ – Гретцки, Штястны, Орр, Эспозито и Оутс
Только Гретцки, Штястны, Орр, Эспозито и Оутс набирали очки быстрее Панарина.
32-летний нападающий «Рейнджерс» входит в шестерку лучших незадрафтованных игроков в истории НХЛ по темпу набора очков.
В активе россиянина сейчас 700 (232+468) баллов в регулярных чемпионатах. У форварда «Рейнджерс» ушло 617 матчей на достижение этой отметки.
Из числа незадрафтованных игроков (начиная с 1963 года) быстрее Панарина 700 очков набирали только Уэйн Гретцки (317 матчей), Петер Штястны (457), Бобби Орр (518), Фил Эспозито (574) и Адам Оутс (579).
Подробную статистику Артемия можно посмотреть здесь.