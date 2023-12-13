Лишь 5 незадрафтованных игроков быстрее Панарина набирали 700 очков в НХЛ – Гретцки, Штястны, Орр, Эспозито и Оутс

Теги Рейнджерс Уэйн Гретцки НХЛ Петер Штястны Фил Эспозито Бобби Орр Адам Оутс Артемий Панарин Хоккей

Только Гретцки, Штястны, Орр, Эспозито и Оутс набирали очки быстрее Панарина.

32-летний нападающий «Рейнджерс» входит в шестерку лучших незадрафтованных игроков в истории НХЛ по темпу набора очков.

В активе россиянина сейчас 700 (232+468) баллов в регулярных чемпионатах. У форварда «Рейнджерс» ушло 617 матчей на достижение этой отметки.

Из числа незадрафтованных игроков (начиная с 1963 года) быстрее Панарина 700 очков набирали только Уэйн Гретцки (317 матчей), Петер Штястны (457), Бобби Орр (518), Фил Эспозито (574) и Адам Оутс (579).

Подробную статистику Артемия можно посмотреть здесь.

 

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