Лишь 5 незадрафтованных игроков быстрее Панарина набирали 700 очков в НХЛ – Гретцки, Штястны, Орр, Эспозито и Оутс

Только Гретцки, Штястны, Орр, Эспозито и Оутс набирали очки быстрее Панарина.

32-летний нападающий «Рейнджерс» входит в шестерку лучших незадрафтованных игроков в истории по темпу набора очков.

В активе россиянина сейчас 700 (232+468) баллов в регулярных чемпионатах. У форварда « » ушло 617 матчей на достижение этой отметки.

Из числа незадрафтованных игроков (начиная с 1963 года) быстрее 700 очков набирали только (317 матчей), (457), Бобби Орр (518), Фил Эспозито (574) и Адам Оутс (579).

Подробную статистику Артемия можно посмотреть здесь.