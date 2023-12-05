Александр Кожевников: «Кучеров и Панарин – лица России в современной НХЛ. Им не делают громкую рекламу, но они достойны этого звания»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Артемий Панарин Никита Кучеров Хоккей

Александр Кожевников считает Кучерова и Панарина лицами России в современной НХЛ.

В нынешнем сезоне Никита Кучеров набрал 42 (16+26) очка в 25 играх, Артемий Панарин – 35 (15+20) баллов в 23 матчах.

«Кучеров и Панарин и есть лица России в современной НХЛ. Просто им не делают такую громкую рекламу. Но Никита и Артемий достойны этого звания.

Только почему-то наши журналисты уделяют им меньше внимания. У нас в этом смысле поставили на Овечкина и шарашат. Александр – конечно, великий игрок. Тем более, что сейчас близок к тому, чтобы побить рекорд Гретцки. Поэтому вокруг него такой ажиотаж.

А Кучерову и Панарину необходимо уделять не меньше внимания», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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4 комментария
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Читать неохота это бред, сразу понятно - толкают речи, что все русские играют в НХЛ для прославления любимого Путина
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Кожевниковне надо парней пиарить, они от тебя в этом не нуждаются , а кто болеет за хоккей и следит за игрой наших хоккеистов ,те и без тебя всё знают , а то нахваливал ,нахваливал Овечкина , а он вот уже которую игру забить не может !
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Чего у Ларина не отнять, так это умения переобуваться в воздухе.
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