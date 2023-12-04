«Панарин, отправив политику подальше, стал одним из лучших игроков планеты. Он настоящий русский, любящий Родину». Писатель Беседин о форварде

Писатель Платон Беседин оценил игру Артемия Панарина и его политические взгляды.

Кто шикарно подготовился к сезону – так это Артемий Панарин. Сейчас его называют главным претендентом на звание лучшего игрока сезона в . Собственно, это автоматически означает «лучший хоккеист планеты».

В общем зачете бомбардиров Панарин идет на четвертом месте. Однако все это не важно. Как не важно и то, что прямо сейчас Артемий лучший игрок лучшего клуба НХЛ.

Первостепенно то, что Панарин отбросил все лишнее, бесполезное, наносное и занят исключительно хоккеем. Собственно, этого ему и не хватало для величия.

Все складывалось для Артемия идеально: ему выписали один из самых больших контрактов в лиге в клубе, где собираются все звезды – я о «Рейнджерах» из Нью-Йорка. И тут случилась неприятность…

Какой-то черт под шумок решил сделать из Панарина не только звезду Нью-Йорка, Америки, но и всего политического мира (сейчас этот фокус проделывают с , но Никита мало кому нужен и интересен).

Артемий дал парочку сомнительных интервью, в которых для чего-то стал обсуждать жизнь и политику в России. Вышло у него так себе – прежде всего потому, что Панарин явно плохо представлял, о чем говорит (в этом он сам признался позднее).

Как результат – достойно, но не блестяще отыграв сезон, Артемий провалил плей-офф, отдав там всего одну передачу. Для игрока с 12-миллионным контрактом – ну такой себе результат. Да и до этого заблистал в « », затмив Артемия, другой русский – вратарь Игорь Шестеркин.

Уж не знаю, кто и что подсказал Панарину перед этим сезоном, или он сам все сообразил, но поступил коркинский гений правильно. Он вышвырнул гаджеты, обрил свои золотистые кудри, перезапустившись, заявил, что не ему судить о политике, а вот Россию он обожает, и сосредоточился на игре.

Кто-то политический тут же просипел: «А, Панарин сдулся!» Ну-ну – счет на табло. , отправив политику подальше, стал одним из лучших игроков планеты. И уверен, это не предел.

За игрой этого парня очень приятно наблюдать. Да и человек он достойный – настоящий русский, любящий Родину, малую и большую.

Я сказал, что Панарин один из лучших. Это так, да. Но кто же тогда лучший русский игрок планеты? Простите, но не Панарин. Лучший – , незаметный гений и герой мирового хоккея.

Его не любят журналисты, он сам их не особо любит, но вот то, что он делает на льду – уже сегодня это уровень как минимум . Об этом, впрочем, я напишу позднее, ибо Никита Кучеров достоин сотни статей.

Пока же – гип-гип-ура Артемию Панарину, так держать, русский человек из России», – считает Беседин.

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