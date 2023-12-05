Кузнецов мечтает поехать на Олимпиаду: «Хотелось бы закончить карьеру в сборной России не так, как я это сделал. Главное, чтобы все в мире успокоилось и нас допустили до Игр»

Евгений Кузнецов мечтает поехать на Олимпиаду.

– , который должен был играть в Пекине, сильно расстроился срыву поездки энхаэловцев туда?

– Мы глубоко с ним на эту тему не разговаривали. Но, конечно, хочется съездить на Олимпиаду – и, надеюсь, у нас будет такой шанс. Понятно, что плеяда и Овечкина не молодеет, и для них это будет, наверное, последняя Олимпиада как у игроков.

Но, надеюсь, все разрулят, все починят, и у нас будет шанс поехать в Италию. Туда, где все начиналось у поколения Саши и Жени, где они Канаду в плей-офф обыграли. Тогда – Турин, теперь – Милан... Настолько это было бы символично и красиво – они бы потушили свой олимпийский огонь, а следующая плеяда, Панара с Кучеровым, свой зажгла!

– Сами мечтаете там сыграть?

– Конечно. Я ни разу не был на Олимпиаде, и для меня была бы большая честь, если бы это удалось сделать – особенно для моих родителей и дочери. Для них это важно. Считаю, что они гордятся мной, и для меня было бы честью сыграть перед ними на большом турнире.

И особенно хотелось бы закончить свою карьеру в сборной не так, как я это сделал. Надеюсь, все еще получится. Главное, чтобы все в мире успокоилось и нас допустили до Игр, – сказал форвард « ».