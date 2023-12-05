Кузнецов мечтает поехать на Олимпиаду: «Хотелось бы закончить карьеру в сборной России не так, как я это сделал. Главное, чтобы все в мире успокоилось и нас допустили до Игр»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Артемий Панарин Никита Кучеров олимпийский хоккейный турнир Спорт-Экспресс Хоккей

Евгений Кузнецов мечтает поехать на Олимпиаду.

Овечкин, который должен был играть в Пекине, сильно расстроился срыву поездки энхаэловцев туда?

– Мы глубоко с ним на эту тему не разговаривали. Но, конечно, хочется съездить на Олимпиаду – и, надеюсь, у нас будет такой шанс. Понятно, что плеяда Малкина и Овечкина не молодеет, и для них это будет, наверное, последняя Олимпиада как у игроков.

Но, надеюсь, все разрулят, все починят, и у нас будет шанс поехать в Италию. Туда, где все начиналось у поколения Саши и Жени, где они Канаду в плей-офф обыграли. Тогда – Турин, теперь – Милан... Настолько это было бы символично и красиво – они бы потушили свой олимпийский огонь, а следующая плеяда, Панара с Кучеровым, свой зажгла!

– Сами мечтаете там сыграть?

– Конечно. Я ни разу не был на Олимпиаде, и для меня была бы большая честь, если бы это удалось сделать – особенно для моих родителей и дочери. Для них это важно. Считаю, что они гордятся мной, и для меня было бы честью сыграть перед ними на большом турнире.

И особенно хотелось бы закончить свою карьеру в сборной не так, как я это сделал. Надеюсь, все еще получится. Главное, чтобы все в мире успокоилось и нас допустили до Игр, – сказал форвард «Вашингтона».

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кузя, ты играть закончил, какая сборная...
+18
-1
+17
когда эти ветераны вспоминают о сборной, мне сразу вспоминается ЧМ 2019, когда между играми их показывали то в баньке, то в гольфе, то в пивбаре с кружками. И каждый хвалил "организацию" их досуга, наконец, мол, все на высшем уровне, они в баре загорают, семьи с детьми рядом, все довольны. Атмосфера в сборной космическая! Приехали за кубком чемпионы НХЛ Ови, Кузи, Орли + Харт, Арт, Тед Кучеров. И космический обсер от финнов во главе с грозным Антилой (дважды за турнир!) Причем звено Кузнецова было просто никакое, в зону не могли въехать. Потом сразу после ЧМ его еще за кокс в отеле забанили, это когда он на английском извинился перед североамериканцами. Ну, какая этому ч*даку еще сборная ?!?
+8
0
+8
Интересно в какой сборной , которой просто нет , или в цирке "Россия25"
+5
0
+5
Его скоро из Вашика выпрут в низшую лигу а он о сборной ,да еще на Олимпиаде ....да еще и Овечкина с Малкиным упомянул ...у этих то было много шансов стать ОЧ только куда им против сильнейших канадцев и шведов....
+4
-1
+3
Ответ Непристойное предложение
Кузя, ты играть закончил, какая сборная...
у нас такие центры, что Кузя не только в Милане, но и ещё один цикл будет востребован
+3
0
+3
Я сомневаюсь, что Кузнецов сейчас игрок уровня сборной просто по уровню игры, не говоря уже об Овечкине.
Малкин другое дело.
+4
-2
+2
Ответ Al561
Я сомневаюсь, что Кузнецов сейчас игрок уровня сборной просто по уровню игры, не говоря уже об Овечкине. Малкин другое дело.
Ну средний уровень команды впринципе отвратительный, по-сути сборная России конкурент только сборной Чехии)
+2
0
+2
Женя, по-напрасну не надо себя обнадёживать - в мире уже ничего не успокоится. Только после грандиозного шухера если, а там уже может быть по-барабану...
+1
0
+1
мне интересно, Кузнецов сам-то читал, что журналисты ему написали?) по слогу очевидно же, что не его слова, ну или как минимум, очень сильно отредактировано
0
0
0
Белые дороги тебя приведут не на ОИ, а в клинику для наркотов
0
0
0
Панарину с Кучеровым уже за 30, след поколение несдержанный идиот Мичков.
+1
-1
0
Ответ Heavy_Axe
Ну средний уровень команды впринципе отвратительный, по-сути сборная России конкурент только сборной Чехии)
да команду собрать можно, но тренеров нет. про менеджмент просто умолчу
0
0
0
Ответ Damn Daaamn
мне интересно, Кузнецов сам-то читал, что журналисты ему написали?) по слогу очевидно же, что не его слова, ну или как минимум, очень сильно отредактировано
На видео тоже не он?)
0
0
0
Ответ Андрей Демидов
На видео тоже не он?)
если так, то я зря погнал)
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Александр Невский
Женя зачем тебе эта ЛГБТ олимпиада, главное это очистить новые регионы России от нацистов -бандеровцев и развивать там спорт .
Александр я тебе уже вчера написал, что ты бьешь на эмоциональные струны православных..) Уже все это понимают - меняй тактику..

Так тут дело ещё в том, что и Александр Овечкин и Кузнецов живут в стране где разрешены однополые браки.. Понаберутся там всякого.. Понасмотрятся..)

Домой их! На Родину!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий