Щитов о Панарине: «У него феноменальные талант и работоспособность. Когда у человека рождается ребенок, это придает ему сил»
Никита Щитов оценил успехи Артемия Панарина.
Нападающий «Рейнджерс» провел 24 матча в текущем сезоне НХЛ и набрал 37 (16+21) очков.
«Я уже говорил, что, когда у человека рождается ребенок, это придает ему дополнительных сил. Артемий обладает феноменальным талантом и работоспособностью. Все это вкупе и дает ему тот результат, который у него сейчас есть.
Дай бог, чтобы у него все обошлось без травм, чтобы дальше все продолжалось в том же темпе», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.