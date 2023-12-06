Щитов о Панарине: «У него феноменальные талант и работоспособность. Когда у человека рождается ребенок, это придает ему сил»

Теги Рейнджерс Никита Щитов НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Никита Щитов оценил успехи Артемия Панарина.

Нападающий «Рейнджерс» провел 24 матча в текущем сезоне НХЛ и набрал 37 (16+21) очков. 

«Я уже говорил, что, когда у человека рождается ребенок, это придает ему дополнительных сил. Артемий обладает феноменальным талантом и работоспособностью. Все это вкупе и дает ему тот результат, который у него сейчас есть.

Дай бог, чтобы у него все обошлось без травм, чтобы дальше все продолжалось в том же темпе», – сказал бывший защитник клубов КХЛ. 

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5 комментариев
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Когда у человека рождается ребёнок, это придаёт ему сил. У Панарина нет детей, но он тоже молодец.
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Ответ Homyakus
У Панарина сын, зовут Платон
его сына зовут Лука!
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Ответ Shadow36
его сына зовут Лука!
Да, точно я позже вспомнил
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Так это всё отцовство так плодотворно влияет на Артемия? Почему бы и нет, здорово )
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Ответ Jeff Lebowski
Когда у человека рождается ребёнок, это придаёт ему сил. У Панарина нет детей, но он тоже молодец.
У Панарина сын, зовут Платон
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