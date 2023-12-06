Щитов о Панарине: «У него феноменальные талант и работоспособность. Когда у человека рождается ребенок, это придает ему сил»

Никита Щитов оценил успехи Артемия Панарина.

Нападающий « » провел 24 матча в текущем сезоне и набрал 37 (16+21) очков.

«Я уже говорил, что, когда у человека рождается ребенок, это придает ему дополнительных сил. Артемий обладает феноменальным талантом и работоспособностью. Все это вкупе и дает ему тот результат, который у него сейчас есть.

Дай бог, чтобы у него все обошлось без травм, чтобы дальше все продолжалось в том же темпе», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.