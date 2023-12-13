Сушинский о Кузнецове: «Главное, чтоб свое очко было в порядке. Пол-очка за игру – тоже нормально»

Максим Сушинский оценил условия контракта и игру Евгения Кузнецова в «Кэпиталс».

«Кузнецов неудачно играет? Я сейчас не слежу за Кузей, не знаю, в чем причина.

Стоит ли переходить в другой клуб? Главное, чтоб свое очко было в порядке (смеется). Как я могу за него решить, что для него лучше? Что для него лучше, то он и выбирает. Готов ли «Вашингтон» с ним расстаться – тоже вопрос. Если всех все устраивает, то зачем что-то менять? Пол-очка за игру – это тоже нормально.

У него контракт на 8 миллионов долларов? Точно надо добавить. Инфляция сейчас огромная в мире! Даже несмотря на то, что сейчас набирает пол-очка за матч? Когда-то же набирал и по два очка за матч! Он же контракт на 8 миллионов долларов подписал не сейчас, а тогда, когда набирал по два очка. Когда-то он набирал по 2 очка за матч – и ему платили 2 миллиона. А сейчас в обратную сторону (смеется). Так устроен спорт.

По-любому же бывают провалы. Ты не можешь угадать. Подписал человека на 10 лет – и он сидит по 2 очка за матч набирает. Конечно, менеджерам хотелось бы так, но такого не бывает. Бывают спады, бывают взлеты, травмы, перемены партнеров. За 10 лет может случиться что угодно», – сказал бывший нападающий сборной России.

За текущий сезон Кузнецов заработает 8 миллионов долларов, кэпхит по его контракту, рассчитанному до лета 2025 года, составляет 7,8 миллиона.

Подробную статистику 31-летнего нападающего, в активе которого 11 (5+6) очков после 22 матчей чемпионата в этом сезоне, можно посмотреть здесь.

Евгений Кузнецов: «Я не тот человек, который будет зарабатывать много денег и ходить счастливым, играя не очень хорошо. Хочу, чтобы «Вашингтон» побеждал в каждом матче»