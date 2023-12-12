Алексеев об Овечкине: «Он сразу дал почувствовать, что никакой дистанции нет, позвал на день рождения! Так что я влился в русский коллектив «Вашингтона» очень быстро»

Александр Алексеев рассказал о взаимоотношениях с Александром Овечкиным.

– Как бы охарактеризовали отношения с , который старше вас на 14 лет? Опекает, советует что-то?

– У меня со всеми очень хорошие отношения, с каждым можно спокойно разговаривать на любые темы. В мой первый год, когда мне только исполнилось 18 и меня только задрафтовали, было очень комфортно.

Сразу почувствовал себя как дома, как и любой русский, который приезжает в «Вашингтон». Ни одного неудобного момента! Старшие ребята везде помогали, и ко всему привык быстро.

– Иван Барбашев рассказывал мне в свое время, что когда в «Сент-Луисе» впервые увидел Владимира Тарасенко, то разволновался так, что двух слов связать не мог. А когда вы Овечкина – то же самое?

– Конечно. В детстве ты играешь за него на приставке, а потом тебя драфтует «Вашингтон» и он тебе звонит прямо во время драфта... Трудно было поверить в реальность происходящего.

Он сразу дал почувствовать, что никакой дистанции нет. «Не стесняйся, – сказал, – подходи, если есть любые вопросы, поможем». Сразу позвал на день рождения! Так что я влился в русский коллектив «Вашингтона» очень быстро.

– Он может порекомендовать вам какую-то книжку или программу в YouТube?

– Может. Вчера вот на ужине как раз про YouТube говорили – Кузя ( – прим. Sports.ru) тоже порекомендовать что-то любит. Обычно разговариваем про какие-то интервью. Не только спортивные – на разные темы. По хоккею Саша тоже может что-то подсказать. Разносторонний человек, – сказал защитник « » Александр Алексеев.

«Вашингтон» выбрал Алексеева на драфте-2018 под 31-м общим номером.