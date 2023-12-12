Алексеев об Овечкине: «Он сразу дал почувствовать, что никакой дистанции нет, позвал на день рождения! Так что я влился в русский коллектив «Вашингтона» очень быстро»
Александр Алексеев рассказал о взаимоотношениях с Александром Овечкиным.
– Как бы охарактеризовали отношения с Овечкиным, который старше вас на 14 лет? Опекает, советует что-то?
– У меня со всеми очень хорошие отношения, с каждым можно спокойно разговаривать на любые темы. В мой первый год, когда мне только исполнилось 18 и меня только задрафтовали, было очень комфортно.
Сразу почувствовал себя как дома, как и любой русский, который приезжает в «Вашингтон». Ни одного неудобного момента! Старшие ребята везде помогали, и ко всему привык быстро.
– Иван Барбашев рассказывал мне в свое время, что когда в «Сент-Луисе» впервые увидел Владимира Тарасенко, то разволновался так, что двух слов связать не мог. А когда вы Овечкина – то же самое?
– Конечно. В детстве ты играешь за него на приставке, а потом тебя драфтует «Вашингтон» и он тебе звонит прямо во время драфта... Трудно было поверить в реальность происходящего.
Он сразу дал почувствовать, что никакой дистанции нет. «Не стесняйся, – сказал, – подходи, если есть любые вопросы, поможем». Сразу позвал на день рождения! Так что я влился в русский коллектив «Вашингтона» очень быстро.
– Он может порекомендовать вам какую-то книжку или программу в YouТube?
– Может. Вчера вот на ужине как раз про YouТube говорили – Кузя (Евгений Кузнецов – прим. Sports.ru) тоже порекомендовать что-то любит. Обычно разговариваем про какие-то интервью. Не только спортивные – на разные темы. По хоккею Саша тоже может что-то подсказать. Разносторонний человек, – сказал защитник «Вашингтона» Александр Алексеев.
«Вашингтон» выбрал Алексеева на драфте-2018 под 31-м общим номером.