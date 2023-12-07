Кузнецов об исключении из состава «Вашингтона»: «Хочется убить кого-нибудь, в хорошем смысле. Понимаю, что мне нужно стать лучше»

Евгений Кузнецов поделился мыслями после исключения из состава «Вашингтона».

Российский нападающий был выведен из состава «Кэпиталс» на игру с «Аризоной» (0:6). Кузнецов пропустил матч по причине, не связанной с травмами, впервые с 2021 года.

По словам главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери, такое решение было принято с целью «психологической перезагрузки» 31-летнего нападающего.

«Я чувствую, что со вчерашнего дня мне хочется кого-нибудь убить, в хорошем смысле, понимаешь... Наверное, я пойму еще что-нибудь об этом позже в своей карьере, когда у меня будет время расслабиться и подумать об этом.

Но пока я понимаю, о чем это говорит. На данный момент это трудно принять, но, как я уже сказал, я ему [Карбери] очень доверяю. Я хочу верить в него, и он хочет верить в меня.

Я думаю, что у нас отличные отношения, я понимаю, что мне нужно стать лучше», – сказал нападающий « » .

Кузнецов вернется в состав «Кэпиталс» в матче с «Далласом».