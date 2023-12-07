Кузнецов об исключении из состава «Вашингтона»: «Хочется убить кого-нибудь, в хорошем смысле. Понимаю, что мне нужно стать лучше»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Спенсер Карбери Хоккей

Евгений Кузнецов поделился мыслями после исключения из состава «Вашингтона».

Российский нападающий был выведен из состава «Кэпиталс» на игру с «Аризоной» (0:6). Кузнецов пропустил матч по причине, не связанной с травмами, впервые с 2021 года.

По словам главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери, такое решение было принято с целью «психологической перезагрузки» 31-летнего нападающего.

«Я чувствую, что со вчерашнего дня мне хочется кого-нибудь убить, в хорошем смысле, понимаешь... Наверное, я пойму еще что-нибудь об этом позже в своей карьере, когда у меня будет время расслабиться и подумать об этом.

Но пока я понимаю, о чем это говорит. На данный момент это трудно принять, но, как я уже сказал, я ему [Карбери] очень доверяю. Я хочу верить в него, и он хочет верить в меня.

Я думаю, что у нас отличные отношения, я понимаю, что мне нужно стать лучше», – сказал нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов

Кузнецов вернется в состав «Кэпиталс» в матче с «Далласом».

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3 комментария
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Как можно убить кого-нибудь в хорошем смысле?
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Ответ rasso
Как можно убить кого-нибудь в хорошем смысле?
Не требуйте от хоккеиста слишком многого)
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Похоже его отстранили не сколько за плохую форму, сколько за такие высказывания, бред какой то несет
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