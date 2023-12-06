Карбери сообщил, что Кузнецов вернется в состав «Вашингтона» в матче с «Далласом»: «Надеюсь, мы увидим высокомотивированного игрока, которого я сегодня видел на тренировке»

Евгений Кузнецов вернется в состав «Вашингтона».

Российский нападающий был исключен исключен из состава «Кэпиталс» на игру с «Аризоной» (0:6). Кузнецов пропустил матч по причине, не связанной с травмами, впервые с 2021 года.

Сегодня россиянин тренировался вместе с партнерами по команде. Он примет участие в матче против «Далласа» 8 декабря.

«Я надеюсь, мы увидим того человека, которого я сегодня видел на тренировке: высокомотивированного игрока, который выступает на высоком уровне. Надеюсь, мы увидим его завтра.

Никто не хочет сидеть на трибунах, и я тоже не хочу отправлять туда игроков. Но... Я знаю, что он может играть лучше. Я знаю, на что он способен», – сказал Карбери.