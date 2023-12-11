Карбери об игре Овечкина с Кузнецовым: «Их звено так сильно обыгрывали, что я должен был внести изменения. Это не работает. Не знаю причины, это вопрос на миллион долларов»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Том Уилсон Дилан Строум Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери высказался об игре пары Евгений Кузнецов – Александр Овечкин.

В ноябре Кузнецов часто играл в центре звена с Овечкиным и Томом Уилсоном. Но в итоге Карбери поставил в центр Дилана Строума.

«Их звено, по сути, обыгрывали так сильно, что я как тренер должен был внести изменения. Я не знаю причины. Если вы спросите меня об этом, это вопрос на миллион долларов.

Я потерял несколько часов сна, пытаясь понять причину. Я не знаю.

Я разговаривал с ними обоими вместе. Я разговаривал с ними по отдельности. Я наблюдал за каждой секундой их совместных смен.

Все возвращается к одному и тому же результату – это не работает», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

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7 комментариев
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Один закончил, другой заканчивает, вот и вся причина.
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У вас по 20 в офисе стоит вопрос на 10 миллионов долларов ))
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нынешнего овечкина и нынешнего кузнецова вместе держать нельзя😅
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С этим высказыванием я полностью согласен. Со Строумом пятёрка подаёт хоть какие-то признаки жизни и этот перевод пошёл на пользу всем
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Один стар, другой ленив. Надо ставить кого то более активного к Овечкину. Чтобы нивелировал его недостатки.
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