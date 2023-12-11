Карбери об игре Овечкина с Кузнецовым: «Их звено так сильно обыгрывали, что я должен был внести изменения. Это не работает. Не знаю причины, это вопрос на миллион долларов»

Спенсер Карбери высказался об игре пары Евгений Кузнецов – Александр Овечкин.

В ноябре часто играл в центре звена с и . Но в итоге Карбери поставил в центр .

«Их звено, по сути, обыгрывали так сильно, что я как тренер должен был внести изменения. Я не знаю причины. Если вы спросите меня об этом, это вопрос на миллион долларов.

Я потерял несколько часов сна, пытаясь понять причину. Я не знаю.

Я разговаривал с ними обоими вместе. Я разговаривал с ними по отдельности. Я наблюдал за каждой секундой их совместных смен.

Все возвращается к одному и тому же результату – это не работает», – сказал главный тренер « » Спенсер Карбери.