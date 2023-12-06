Кузнецов об исключении из состава «Вашингтона»: «Это дерьмово, но иногда нужно смириться. Я верю в то, что делает Карбс, и должен играть лучше»

Евгений Кузнецов поделился эмоциями от исключения из состава «Ващингтона».

Российский нападающий был исключен исключен из состава «Кэпиталс» на игру с «Аризоной» (0:6). Кузнецов пропустил матч по причине, не связанной с травмами, впервые с 2021 года.

«Это дерьмово. Иногда нужно смириться и верить в процесс, и я чувствую, что в этом есть нечто большее. Это был плохой, очень плохой день, верно... Наверное, да [я согласен с решением тренера].

Как я уже сказал, я очень люблю Карбса (Спенсера Карбери – Sports.ru). Я верю в то, что он делает, и он пытается помочь мне найти свою игру, стать лучше и помочь команде, потому что я знаю, что должен быть лучше во всех аспектах... Я должен играть лучше. Вот и ответ», – сказал .