Кузнецов об исключении из состава «Вашингтона»: «Это дерьмово, но иногда нужно смириться. Я верю в то, что делает Карбс, и должен играть лучше»
Евгений Кузнецов поделился эмоциями от исключения из состава «Ващингтона».
Российский нападающий был исключен исключен из состава «Кэпиталс» на игру с «Аризоной» (0:6). Кузнецов пропустил матч по причине, не связанной с травмами, впервые с 2021 года.
«Это дерьмово. Иногда нужно смириться и верить в процесс, и я чувствую, что в этом есть нечто большее. Это был плохой, очень плохой день, верно... Наверное, да [я согласен с решением тренера].
Как я уже сказал, я очень люблю Карбса (Спенсера Карбери – Sports.ru). Я верю в то, что он делает, и он пытается помочь мне найти свою игру, стать лучше и помочь команде, потому что я знаю, что должен быть лучше во всех аспектах... Я должен играть лучше. Вот и ответ», – сказал Кузнецов.
Талант не хуже Кучерова.
Слава Богу хоть в 2018 включился, так бы Путин Тим без Стенли был.
Отыграл уже свое, пора в каху и в город Дорог к Гуфу.