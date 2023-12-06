Кузнецов об исключении из состава «Вашингтона»: «Это дерьмово, но иногда нужно смириться. Я верю в то, что делает Карбс, и должен играть лучше»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов контент Спенсер Карбери Хоккей

Евгений Кузнецов поделился эмоциями от исключения из состава «Ващингтона».

Российский нападающий был исключен исключен из состава «Кэпиталс» на игру с «Аризоной» (0:6). Кузнецов пропустил матч по причине, не связанной с травмами, впервые с 2021 года.

«Это дерьмово. Иногда нужно смириться и верить в процесс, и я чувствую, что в этом есть нечто большее. Это был плохой, очень плохой день, верно... Наверное, да [я согласен с решением тренера].

Как я уже сказал, я очень люблю Карбса (Спенсера Карбери – Sports.ru). Я верю в то, что он делает, и он пытается помочь мне найти свою игру, стать лучше и помочь команде, потому что я знаю, что должен быть лучше во всех аспектах... Я должен играть лучше. Вот и ответ», – сказал Кузнецов

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9 комментариев
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Думаю ему уже этот хоккей не нужен.
Талант не хуже Кучерова.
Слава Богу хоть в 2018 включился, так бы Путин Тим без Стенли был.

Отыграл уже свое, пора в каху и в город Дорог к Гуфу.
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Возвращайся в КХЛ в лучшую лигу мира .
+3
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+3
Ответ AF
Думаю ему уже этот хоккей не нужен. Талант не хуже Кучерова. Слава Богу хоть в 2018 включился, так бы Путин Тим без Стенли был. Отыграл уже свое, пора в каху и в город Дорог к Гуфу.
Пора в запретное место
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Давай в Вегас, нафиг этот хоккей))
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Красти Карбс
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Кузя,давай в Трактор)
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Талантище сумасшедший! И так бездарно сливает карьеру...
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