Евгений Кузнецов: «Я не тот человек, который будет зарабатывать много денег и ходить счастливым, играя не очень хорошо. Хочу, чтобы «Вашингтон» побеждал в каждом матче»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов высказался об уровне своей игры в этом сезоне.

«Я чувствую, что мы упустили 15-20 очков из-за меня, а это 20 голов. Если бы мы смогли забить эти 20 голов, то, вероятно, вошли бы в десятку лучших клубов лиги по количеству заброшенных шайб, а это именно то, чего нам не хватает.

И я это понимаю. Я не тот человек, который будет зарабатывать много денег и ходить счастливым, играя не очень хорошо. Я хочу играть лучше, я хочу добиться успеха здесь, и я хочу, чтобы моя команда праздновала победу в каждой игре», – сказал нападающий «Вашингтона». 

В текущем сезоне НХЛ Кузнецов провел 19 матчей и набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «-4». 

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3 комментария
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Но сейчас к сожалению тот.
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Говорить хорошо нетрудно. Посмотрим, во что эти слова на деле выльются
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Да вроде лет 5 уже так ходишь. Чашка есть, контракт тоже, еще бы коня дали, так ваще в историю вашел.
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